Angola: Le ministre de l'Eau inspecte les travaux de la station d'épuration de Cazombo

Moxico Est — Le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges, a inspecté mercredi le début des travaux de construction de la première station d'épuration des eaux de Cazombo, dans la province de Moxico Est.

Il s'agit du premier système d'approvisionnement en eau de Cazombo, d'une capacité de 700 000 mètres cubes d'eau par heure provenant du fleuve Zambèze, qui permettra l'approvisionnement en eau de 137 545 familles de la municipalité.

Accompagné du gouverneur de la province Moxico-Leste, Crispiniano dos Santos, et du secrétaire d'État à l'Énergie, Arlindo Carlos, le ministre a évalué l'avancement de la phase initiale, notamment les travaux de terrassement et la conduite de captage de l'eau brute du fleuve Zambèze.

João Baptista Borges a reçu de l'entrepreneur Manuel Couto Alves-MCA-Vias la garantie de l'acquisition de tous les équipements dans les délais impartis, l'inauguration étant prévue pour juin 2026.

À cette occasion, le gouverneur du Moxico-Leste a demandé l'accélération des travaux, soulignant qu'il s'agissait d'un atout indispensable à la survie et à la santé de la population.

A son tour, la présidente du conseil d'administration de l'entreprise de construction MCA-Vias, Elizabeth Alves, a assuré que la société disposait des ressources financières nécessaires pour achever les travaux dans les délais impartis.

Elle a souligné que la station d'épuration comprendra un réseau de distribution de 108,7 kilomètres permettant de desservir toutes les habitations de Cazombo et d'étendre ce réseau en fonction de la croissance démographique et du développement des infrastructures économiques.

Elizabeth Alves a ajouté que la station d'épuration de Cazombo possède un réservoir d'une capacité de sept mille mètres cubes et que, dans un premier temps, près de 11 000 raccordements domestiques seront effectués.