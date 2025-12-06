Afrique: L'Angola accueille les plus grands Jeux multisports de son histoire

Luanda — Les Jeux africains de la jeunesse, qui se dérouleront du 10 au 20 décembre dans les provinces de Luanda et de Bengo, établiront un nouveau record de participation aux événements multisports organisés par l'Angola indépendant depuis le 11 novembre 1975.

Jusqu'à présent, l'événement ayant enregistré la plus forte participation, tant en termes de pays participants que de disciplines sportives, était les II Jeux d'Afrique centrale, organisés à partir du 20 août 1981 au stade Cidadela, à Luanda, avec huit disciplines et la participation de douze pays.

Cette édition, réservée aux jeunes de moins de 17 ans, devrait connaître une affluence bien plus importante.

Selon les chiffres confirmés par le Comité d'organisation des Jeux africains de la jeunesse (JAJ), 2 100 athlètes, originaires des 54 pays du continent africain, participeront aux épreuves à Luanda et Bengo, dans 23 disciplines sportives.

Gustavo da Conceição, membre de la JAJ, l'a réaffirmé jeudi à Luanda, lors de la IVe réunion de consultation organisée par le ministre de la Jeunesse et des Sports, Rui Falcão, et la presse nationale, dans le cadre d'une gestion participative mise en place depuis sa nomination en 2024.

Il a confirmé que la cérémonie d'ouverture de l'événement continental est prévue le 13 décembre au Pavillon Kilamba ou au stade du 11 Novembro, bien que la compétition débute trois jours plus tôt (le 10).

L'ancien président du Comité olympique angolais a indiqué qu'ils travaillent avec les directions provinciales de l'éducation des deux provinces concernées afin de mobiliser les élèves sur les sites de compétition, sans perturber leur vie scolaire.

Il a expliqué que les Jeux africains de la jeunesse sont le fruit d'un accord tripartite entre l'Association des comités nationaux olympiques d'Afrique (ANOCA), le ministère de la Jeunesse et des Sports (MINJUD) et le Comité olympique angolais (COA).

Par ailleurs, Gustavo da Conceição a salué la présence en Angola de la présidente du Comité international olympique (CIO), Kirsty Coventry, ancienne nageuse zimbabwéenne, entrée en fonction depuis juin dernier, devenant ainsi la première femme et la première Africaine à diriger l'organisation.