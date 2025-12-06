Angola: Traçabilité assurée pour 93 % des diamants produits au pays

Luanda — Le processus de traçabilité couvre désormais 93 % des diamants produits par les sociétés minières en Angola, une étape importante qui renforce l'engagement de ce sous-secteur en faveur de la transparence, de la gouvernance et des meilleures pratiques internationales.

Selon la Société nationale du diamant d'Angola (ENDIAMA), ce progrès est le fruit d'un effort conjoint des sociétés minières pour moderniser leurs processus de contrôle, permettant ainsi la traçabilité complète de chaque diamant, de son origine géographique jusqu'au consommateur final.

Dans une note reçue par l'ANGOP ce jeudi, la compagnie diamantaire d'État mentionne également la disponibilité d'informations sur la conformité de chaque société minière aux normes ESG (liés aux piliers environnement, social et de gouvernance) et leur alignement sur les exigences des marchés internationaux qui valorisent les minéraux d'origine traçable et responsable.

Cela indique également que les sociétés minières restent déterminées à renforcer leurs systèmes de traçabilité et l'innovation technologique, dans le but d'atteindre une traçabilité totale de la production nationale dans un avenir proche, consolidant ainsi la position de l'Angola comme référence en matière de transparence, d'efficacité et de durabilité dans le secteur du diamant.

La traçabilité du diamant est le processus permettant d'identifier l'origine et de reconstituer le parcours de chaque pierre, de son extraction jusqu'au consommateur final, afin de garantir la transparence et le respect des normes éthiques et environnementales.