Angola: Les autorités intensifient la lutte contre l'extraction de diamants

Dundo — Les autorités policières de la province de Lunda-Norte poursuivent leurs efforts pour lutter contre l'extraction de diamants et la contrebande de carburant, principales causes de l'immigration clandestine dans la région.

Depuis le lancement de l"'Operação conexão"» en octobre, les forces de défense et de sécurité renforcent leur présence dans les zones d'extraction de diamants, démantelant les sites d'extraction clandestine et rapatriant les migrants clandestins impliqués.

Selon le porte-parole de la Police nationale de Lunda-Norte, Domingos Muanafumo, qui s'adressait à la presse jeudi, 358 diamants de différents carats, 500 dollars américains et divers outils utilisés pour l'extraction illégale ont été saisis au cours des deux derniers jours.

Par ailleurs, 3 110 litres de carburant de contrebande (diesel et essence) destinés à la vente en République démocratique du Congo (RDC), ainsi que 200 litres de boissons artisanales, ont été saisis.

Il a souligné que les événements se sont déroulés dans les municipalités de Cassanje Calucala, Lóvua, Mussungue, Cambulo et Dundo.

Il a révélé que les diamants seront remis à l'ENDIAMA, qui en assurera la conservation.

Au cours de la même opération, a-t-il poursuivi, 1 241 citoyens de la RDC ont été rapatriés pour entrée et séjour illégaux sur le territoire national.

La province de Lunda Norte, qui compte 19 municipalités, partage une frontière de 770 kilomètres avec la RDC, dont 600 kilomètres de frontière terrestre et 170 kilomètres de frontière fluviale.