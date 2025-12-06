Angola: Ministère de l'Agriculture - Renforcement des services d'inspection

Luanda — Le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage, Castro Camarada, a réaffirmé ce jeudi à Luanda l'engagement du secteur à renforcer les services d'inspection et de certification, et à promouvoir l'harmonisation des normes avec les standards internationaux, afin de favoriser l'intégration croissante de l'Angola au commerce régional et mondial.

Le responsable a réitéré cet engagement lors d'une cérémonie de haut niveau présentant les résultats finaux du Programme d'assistance technique à l'Angola en matière de normes de sécurité et de qualité, une initiative du gouvernement angolais financée par l'Union européenne.

À cette occasion, Castro Camarada a également souligné l'engagement du ministère en faveur de l'intégration institutionnelle des résultats du projet, ainsi que de l'élargissement de la portée de la formation et de l'assistance technique aux producteurs, aux coopératives et aux agro-industries.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le secrétaire d'État a mentionné que le Projet d'assistance technique sur les normes de sécurité et de qualité, lancé en 2023 et s'achevant ce mois-ci, a contribué de manière décisive au renforcement des capacités nationales en matière de contrôle de la qualité et de sécurité alimentaire. Les retombées de ce projet se feront sentir sur la certification et la compétitivité des produits du pays sur les marchés étrangers.

Tout au long de sa mise en oeuvre, a-t-il souligné, le projet a joué un rôle fondamental dans le renforcement institutionnel, l'amélioration des laboratoires et la formation des techniciens nationaux.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité d'harmoniser les procédures avec les normes internationales, en mettant l'accent sur l'amélioration de la connaissance des exigences des marchés de l'Union européenne et de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).

Lors de son discours, Castro Camarada a déclaré que la contribution du secteur agricole à la diversification économique et à la promotion des exportations passe nécessairement par l'adoption rigoureuse de normes de sécurité alimentaire et de bonnes pratiques agricoles.

À cet égard, le responsable a reconnu que certaines actions menées dans le cadre de l'assistance technique à l'Angola ont permis de jeter des bases solides pour la modernisation du secteur agricole du pays, garantissant ainsi une production conforme aux exigences mondiales.

« Parmi les différents résultats obtenus, on peut citer l'amélioration des compétences techniques des équipes nationales, l'introduction de méthodologies et d'outils modernes, ainsi que l'acquisition d'équipements pour accroître les capacités d'analyse de nos laboratoires », a-t-il ajouté.

Le secrétaire d'État à l'Agriculture et à l'Élevage a souligné que l'Angola ne dispose pas de laboratoires accrédités pour garantir la crédibilité et la reconnaissance internationale de sa production, et qu'il doit également renforcer la lutte contre les crimes économiques portant atteinte à la santé publique.

Il a toutefois évoqué les progrès accomplis au Laboratoire central de sécurité sanitaire des aliments, à Luanda, qui est sur le point d'obtenir son accréditation internationale.

Le responsable a ajouté que cette accréditation constituera une étape importante qui renforcera la confiance des consommateurs et garantira la fiabilité des services.

Par ailleurs, il a précisé que les résultats de ce projet ne doivent pas être considérés isolément, car d'autres initiatives sont en cours, telles que la certification phytosanitaire électronique, récemment lancée à Lobito (Benguela), une initiative de la Convention internationale pour la protection des végétaux, qui intègre l'Angola au Système international de certification numérique des produits d'origine végétale.

L'assistance technique à l'Angola en matière de normes de sécurité et de qualité s'inscrit dans le cadre de la Convention visant à soutenir la création d'emplois et le climat d'investissement (Accord n° AO/FED/042-218) et a bénéficié d'un financement de cinq millions d'euros de l'Union européenne.

Mise en oeuvre par le consortium Leadership Business Consulting (LBC) et SGS Portugal entre 2023 et 2025, cette initiative a contribué au renforcement des institutions publiques et privées, à l'amélioration des infrastructures de laboratoire, au développement des capacités techniques, à la mise au point d'outils de soutien à la compétitivité et à la promotion de pratiques renforçant la sécurité sanitaire des aliments et la qualité des produits angolais destinés aux marchés nationaux et internationaux.