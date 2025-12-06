Angola: Les produits nationaux représentent 72 % du marché angolais

4 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Les produits nationaux, notamment alimentaires, représentent 72 % des ventes dans les établissements formels en Angola, témoignant de la croissance soutenue de la production locale, selon l'Institut national de la statistique (INE).

D'après l'INE, cette croissance s'est poursuivie tout au long du troisième trimestre 2025, affichant une hausse d'environ 8 % par rapport à la même période en 2024, où les produits nationaux représentaient 64,4 % et les importations 35,6 %.

Cette situation, qui illustre la mise en oeuvre progressive du programme de substitution aux importations, contraste avec celle de 2002, au cours de laquelle une étude de l'INE avait alors révélé que 72 % des produits vendus en Angola étaient importés, contre seulement 28 % de produits nationaux, principalement des machines et équipements, ainsi que des produits alimentaires et agricoles.

En revanche, au cours de la période considérée, les limitations de l'activité économique ont diminué de 57 %, contre 64 % au troisième trimestre 2024.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Autrement dit, moins d'entreprises ont rencontré des difficultés dans le développement de leurs activités cette année, comparativement à la même période en 2024.

Cependant, au troisième trimestre de cette année, le manque de matières premières, les pannes mécaniques fréquentes et les difficultés financières ont constitué les principales contraintes enregistrées.

Par ailleurs, il a également été constaté une augmentation des pénuries d'eau et d'énergie, ainsi qu'une bureaucratie et une réglementation étatique excessives qui ont entravé le bon fonctionnement des entreprises dans le pays, selon l'INE (Institut national de la statistique).

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.