Angola: Les produits nationaux représentent 72 % du marché angolais

Luanda — Les produits nationaux, notamment alimentaires, représentent 72 % des ventes dans les établissements formels en Angola, témoignant de la croissance soutenue de la production locale, selon l'Institut national de la statistique (INE).

D'après l'INE, cette croissance s'est poursuivie tout au long du troisième trimestre 2025, affichant une hausse d'environ 8 % par rapport à la même période en 2024, où les produits nationaux représentaient 64,4 % et les importations 35,6 %.

Cette situation, qui illustre la mise en oeuvre progressive du programme de substitution aux importations, contraste avec celle de 2002, au cours de laquelle une étude de l'INE avait alors révélé que 72 % des produits vendus en Angola étaient importés, contre seulement 28 % de produits nationaux, principalement des machines et équipements, ainsi que des produits alimentaires et agricoles.

En revanche, au cours de la période considérée, les limitations de l'activité économique ont diminué de 57 %, contre 64 % au troisième trimestre 2024.

Autrement dit, moins d'entreprises ont rencontré des difficultés dans le développement de leurs activités cette année, comparativement à la même période en 2024.

Cependant, au troisième trimestre de cette année, le manque de matières premières, les pannes mécaniques fréquentes et les difficultés financières ont constitué les principales contraintes enregistrées.

Par ailleurs, il a également été constaté une augmentation des pénuries d'eau et d'énergie, ainsi qu'une bureaucratie et une réglementation étatique excessives qui ont entravé le bon fonctionnement des entreprises dans le pays, selon l'INE (Institut national de la statistique).