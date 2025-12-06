Afrique: L'Angola participe à la réunion sur le plan d'organisation de la CAN 2025

Luanda — L'Angola a participé jeudi à Salé (Maroc) à la réunion du Comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), qui visait à présenter l'état d'avancement des préparatifs et à aborder les aspects opérationnels.

Elle a rassemblé des représentants diplomatiques de pays africains et des responsables marocains du secteur sportif, la mission diplomatique angolaise ayant été représentée par l'ambassadeur au Maroc, José Filipe.

Selon un communiqué de l'ambassade d'Angola au Maroc, la réunion a porté sur les aspects opérationnels liés à la participation des équipes africaines, notamment les procédures administratives, les déplacements, l'hébergement et les mécanismes de coordination entre les missions diplomatiques et les autorités organisatrices.

Au cours de la rencontre, le président de la Fédération Royale Marocaine de Football, Fouzi Lekjaa, a annoncé la création d'une cellule de communication afin de faciliter la coordination entre le Comité d'organisation et les pays participants.

La délégation angolaise a apprécié le partage d'informations techniques concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN), réaffirmant son intérêt à garantir des conditions optimales pour la participation de l'équipe et pour le suivi institutionnel de la mission tout au long du tournoi.

Les représentants africains présents ont défendu l'importance du renforcement de la coordination continentale dans le domaine sportif et ont salué les efforts d'harmonisation des procédures en vue du bon déroulement du plus grand événement du football africain.