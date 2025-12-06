Angola: Le pays renforce ses priorités pour garantir les droits de l'enfant

Luanda — La ministre de l'Action sociale, de la Famille et de la Promotion de la femme, Ana Paula Neto, a réaffirmé ce vendredi à Luanda l'engagement de l'Exécutif en faveur de la défense et de la promotion des droits de l'enfant, en soulignant un ensemble de priorités alignées sur le Plan national de développement (PND) 2023-2027.

Cette intervention a eu lieu lors de la conférence sur les progrès et les défis en matière de protection de l'enfance, organisée par l'Institut national de l'enfance (INAC) et l'UNICEF, dans le cadre du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola et du 35e anniversaire de la ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant.

Selon la ministre, parmi les priorités pour l'avenir des enfants angolais figurent l'universalisation de l'état civil et la délivrance de cartes d'identité, le renforcement de la protection des enfants en conflit avec la loi, l'expansion et la réhabilitation des infrastructures sociales, ainsi que le développement de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et technique et professionnel.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La responsable a mentionné que la modernisation du système éducatif et l'augmentation du taux d'alphabétisation, la promotion de la santé sexuelle et reproductive, le renforcement de la vaccination et l'amélioration de la nutrition infantile, l'élargissement des transferts sociaux et l'inclusion des personnes handicapées font également partie intégrante de ce processus.

« La municipalisation des services d'action sociale et l'extension du réseau de protection, de prévention et de lutte contre les violences à l'encontre des enfants, la mise à jour législative du Code de la famille, la promotion de la parité des sexes dans l'éducation, l'accès à l'électricité et à Internet, ainsi que la promotion du capital humain et de la responsabilité sociale font également partie de ce processus », a-t-elle déclaré.

Selon la ministre, ces priorités « témoignent de la détermination de l'État à garantir à chaque enfant la possibilité de grandir protégé, en bonne santé, instruit et intégré dans une société qui reconnaît sa valeur intrinsèque et inaliénable ».

Malgré ces progrès, Ana Paula Neto a reconnu que l'Angola est toujours confronté à des défis tels que la pauvreté, la malnutrition, les violences domestiques, le travail des enfants et les mariages précoces.

Elle a néanmoins souligné les progrès accomplis par le pays dans la mise en place d'un système national de protection de l'enfance et le développement de politiques publiques favorisant l'épanouissement intégral des enfants.

« Protéger chaque enfant, c'est renforcer la nation », a-t-elle déclaré, s'adressant également directement aux enfants présents.

« Aucun enfant ne devrait être privé de la possibilité de réaliser ses rêves », a-t-elle affirmé.

Pour la ministre, cette conférence a également permis de réaffirmer l'engagement commun du pouvoir exécutif, des partenaires internationaux, de la société civile et du secteur privé en faveur des droits de l'enfant, un moment symbolique pour l'Angola.

« La protection de l'enfance est une responsabilité morale qui nous incombe à tous », a-t-elle déclaré, insistant sur le fait que le gouvernement poursuivra ses efforts pour que chaque enfant angolais grandisse « dans la dignité, la sécurité et l'espoir ».

UNICEF

A son tour, la représentante par intérim du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) en Angola, Cristina Brugiolo, a félicité le gouvernement pour les progrès accomplis et a souligné les trois piliers qui caractérisent la trajectoire de l'Angola dans ce secteur : la promesse, le progrès et les partenariats.

Elle a rappelé qu'en Angola, un enfant sur trois de moins d'un an n'a reçu aucun vaccin, deux enfants sur trois de moins de cinq ans ne possèdent pas d'acte de naissance, seulement 40 % des élèves de CM1 comprennent des textes simples et seulement 22 % sont capables d'effectuer des opérations élémentaires.

Cristina Brugiolo a insisté sur le fait que, malgré les améliorations, « le chemin est encore long » et que l'investissement dans l'enfance doit être continu et urgent.

À cette occasion, Cristina Brugiolo a également présenté le rapport mondial sur la Situation des enfants dans le monde 2025, axé sur la lutte contre la pauvreté infantile, réaffirmant que combattre ce phénomène « n'est pas seulement une responsabilité morale, mais un investissement stratégique pour la prospérité et la paix ».

Lors de la conférence, ont été abordés des sujets tels que la protection de l'enfance dans le contexte du 50e anniversaire de l'indépendance nationale, les politiques publiques visant à protéger l'enfance et la contribution du secteur privé à l'amélioration de la situation des enfants.

Convention

Il convient de noter que la Convention relative aux droits de l'enfant a été adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989 et est entrée en vigueur le 2 septembre 1990.

Ce document établit un nouveau paradigme pour la protection de l'enfance, reconnaissant que tous les enfants et adolescents sont sujets de droits.

La Convention comprend 54 articles qui définissent les droits de l'enfant, notamment la protection contre la discrimination et la garantie des droits fondamentaux.

Avec 196 pays signataires, il s'agit de l'instrument relatif aux droits humains le plus ratifié de l'histoire. L'Angola a ratifié la Convention relative aux droits de l'enfant le 5 décembre 1990, il y a 35 ans.