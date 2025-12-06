Angola: Zaïre - Un enfant d'un an retrouvé mort dans la rivière Luvo

Mbanza Kongo — Un enfant, apparemment âgé d'un an, a été retrouvé mort vendredi matin dans la rivière Luvo, dans la municipalité du même nom, province du Zaïre.

Le porte-parole de la Protection civile et des pompiers, Manuel Mpanzo Cassua, a déclaré à l'ANGOP que le corps, déjà en état de décomposition avancée, flottait dans l'eau.

Manuel Cassua a indiqué que les causes exactes du décès de l'enfant étaient inconnues, mais il évoque la possibilité d'une noyade.

La récupération du corps a mobilisé, outre les pompiers, des agents de la police nationale, le Service d'enquêtes criminelles et des techniciens de santé publique de la municipalité frontalière de Luvo.

La commune de Luvo se situe à 60 km au nord de Mbanza Kongo, chef-lieu de la province du Zaïre.