Angola: Zaïre - Une Congolaise arrêtée pour trafic illicite de migrants

Mbanza Kongo — Une femme, ressortissante congolaise de la RDC, a été arrêtée mercredi après-midi à Mbanza Kongo, dans la province de Zaïre (Angola), pour trafic présumé d'immigrants clandestins.

Selon le porte-parole du commandement provincial de la police nationale du Zaïre, le commissaire Luís Bernardo, qui s'adressait à l'ANGOP ce jeudi, l'accusée a été interpellée à une station de taxis du quartier du 11 de Novembro alors qu'elle s'apprêtait à se rendre à Luanda avec trois immigrants clandestins originaires de la République démocratique du Congo (RDC), pour un prix de 110 000 kwanzas par personne.

D'après la même source, la trafiquante présumée, identifiée comme Nzinga Miguel, réside à Luanda, capitale angolaise, depuis plus de dix ans et était en possession de sa carte d'électeur nationale.

« Ce que nous pouvons en déduire, c'est qu'elle pratiquait ce trafic depuis longtemps. Elle quittait Luanda pour se rendre en RDC et, à son retour, elle emmenait avec elle des citoyens de ce pays voisin en situation irrégulière », a expliqué la source.

Luís Bernardo a déclaré que l'arrestation de la femme et des trois autres citoyens congolais originaires de Matadi, est le fruit d'un travail de renseignement mené par les agents de la police dans cette région du nord de l'Angola.

Au cours de l'opération, la police a également saisi 115 000 kwanzas, deux téléphones portables et une carte d'électeur nationale au nom de la suspecte.