Angola: La Foire de la santé et de la citoyenneté attendue à Kilamba

4 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luanda — Plus de trois mille personnes sont attendues à la Foire intégrée de la santé, de la solidarité et de la citoyenneté, organisée par l'Organisation de la femme angolaise (OMA, sigle en portugais), qui a débuté jeudi 4 à Luanda, dans le quartier Vila Flor B, municipalité de Kilamba.

Cette initiative, une action de prévention de deux jours, s'inscrit dans le cadre des préparatifs du 8e Congrès de l'OMA et vise à renforcer la responsabilité sociale de l'organisation par le biais d'actions communautaires régulières.

Selon Augusta Leonel, secrétaire aux affaires internationales de l'OMA, représentant Joana Tomás, coordinatrice nationale du comité préparatoire du congrès, la foire propose des consultations médicales, des services de pédiatrie, de gynécologie et d'obstétrique, des vaccinations et la distribution gratuite de médicaments.

Outre les services de santé, l'activité comprend également l'enregistrement des faits d'état civil et des actions de soutien social.

La directrice municipale de la santé de Kilamba, Stefania Fortes, a indiqué que parmi les principales préoccupations figurent les cas de paludisme infantile, avec 30 diagnostics chez des enfants âgés de un à cinq ans, ainsi que la fièvre typhoïde, les maladies diarrhéiques et l'hypertension.

Elle souligne que le manque d'infrastructures sanitaires de base contribue à l'augmentation des maladies recensées.

Selon le responsable du service d'enregistrement, Fábio de Brito, l'objectif est d'enregistrer 245 enfants durant les deux jours de l'événement, 143 enregistrements ayant déjà été effectués.

Il a également insisté sur l'importance d'une documentation rigoureuse afin de prévenir toute fraude.

La Foire intégrée de la santé, de la solidarité et de la citoyenneté se termine ce vendredi.

Selon l'organisation, des activités similaires continueront d'être menées dans d'autres communes afin de garantir à un plus grand nombre de personnes l'accès aux soins médicaux, aux documents administratifs, etc.

