Angola: Cuanza Norte vaccine plus de 27 000 filles contre le cancer du col de l'utérus

Ndalatando — Vingt-sept mille vingt-deux filles âgées de 9 à 12 ans ont été vaccinées contre le cancer du col de l'utérus dans la province de Cuanza-Norte, lors de la campagne nationale de vaccination qui s'est déroulée du 27 octobre au 7 novembre de cette année.

Selon les données du département de la santé publique, consultées par l'ANGOP ce jeudi, ce chiffre représente 75 % de l'objectif fixé dans les 17 municipalités de la province.

Pour cette opération, la province de Cuanza-Norte a reçu 40 800 doses de vaccin, la campagne ayant été menée par 57 équipes, composées de 285 techniciens, dont des vaccinateurs, des mobilisateurs et des superviseurs.

Selon José Hote Quibulucuto, directeur de la santé de la municipalité de Cazengo (chef-lieu de la province de Cuanza-Norte), la vaccination s'avère, depuis 2006, la mesure la plus efficace pour la prévention du cancer du col de l'utérus à l'échelle mondiale, grâce à l'administration du vaccin aux jeunes filles avant le début de leur activité sexuelle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a précisé que le gouvernement classe cette maladie comme un problème de santé publique et met en oeuvre des stratégies de mobilisation de la population et des actions de prévention, notamment par le biais de campagnes de vaccination régulières.

À cet égard, José Hote a souligné l'engagement de l'Angola et d'autres pays du continent africain à adopter des stratégies de prévention primaire impliquant la mobilisation permanente de la population pour le dépistage précoce de la maladie.

Le cancer du col de l'utérus est une tumeur maligne qui se développe à partir de modifications hormonales des cellules et dont les symptômes n'apparaissent que 15 à 20 ans plus tard. Il est initialement asymptomatique.

La vaccination contre le cancer du col de l'utérus s'inscrit dans la stratégie mondiale de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) visant à éradiquer la maladie d'ici 2030.