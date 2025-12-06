Afrique Australe: Moxico accueille une rencontre des autorités sanitaires d'Angola et de Zambie

Luena — Une rencontre entre les autorités sanitaires des municipalités transfrontalières du Moxico (Angola) et du district de Mongo (Zambie) se tiendra à partir de jeudi, dans la ville de Luena, afin d'aborder la situation épidémiologique de ces régions.

Elle portera sur l'état sanitaire des municipalités de Lumbala-Nguimbo, Ninda et Chiume, dans la province angolaise du Moxico, ainsi que sur le district de Skongo, dans la région zambienne de Mongo.

Selon le programme de l'activité, auquel l'ANGOP a eu accès, la rencontre permettra d'analyser la situation épidémiologique du paludisme, du VIH/Sida et de la tuberculose, ainsi que d'harmoniser les données, d'identifier les obstacles et de proposer des solutions pratiques pour améliorer l'accès aux services de santé dans les zones transfrontalières.

L'événement prévoit également une présentation de l'expérience de la Zambie dans la mise en oeuvre du vaccin contre le paludisme, ainsi que l'élaboration d'un plan d'action transfrontalier.

La rencontre se déroulera jusqu'à vendredi dans la salle de réunions du bâtiment des Cabinets provinciaux du Gouvernement du Moxico, et la session d'ouverture sera présidée par le gouverneur provincial, Ernesto Muangala.