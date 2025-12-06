Afrique Australe: Moxico accueille une rencontre des autorités sanitaires d'Angola et de Zambie

3 Décembre 2025
Angola Press Agency (Luanda)

Luena — Une rencontre entre les autorités sanitaires des municipalités transfrontalières du Moxico (Angola) et du district de Mongo (Zambie) se tiendra à partir de jeudi, dans la ville de Luena, afin d'aborder la situation épidémiologique de ces régions.

Elle portera sur l'état sanitaire des municipalités de Lumbala-Nguimbo, Ninda et Chiume, dans la province angolaise du Moxico, ainsi que sur le district de Skongo, dans la région zambienne de Mongo.

Selon le programme de l'activité, auquel l'ANGOP a eu accès, la rencontre permettra d'analyser la situation épidémiologique du paludisme, du VIH/Sida et de la tuberculose, ainsi que d'harmoniser les données, d'identifier les obstacles et de proposer des solutions pratiques pour améliorer l'accès aux services de santé dans les zones transfrontalières.

L'événement prévoit également une présentation de l'expérience de la Zambie dans la mise en oeuvre du vaccin contre le paludisme, ainsi que l'élaboration d'un plan d'action transfrontalier.

La rencontre se déroulera jusqu'à vendredi dans la salle de réunions du bâtiment des Cabinets provinciaux du Gouvernement du Moxico, et la session d'ouverture sera présidée par le gouverneur provincial, Ernesto Muangala.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2025 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.