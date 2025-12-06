Angola: Le ministère de l'Environnement renforce la collecte des déchets à Uíge

Uíge — La ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a livré jeudi trois camions compacteurs et d'autres équipements essentiels pour renforcer la collecte des déchets dans la capitale de la province d'Uíge.

Les camions, livrés lors d'une cérémonie en présence du gouverneur d'Uíge, José Carvalho da Rocha, ont une capacité totale de collecte de 93 tonnes de déchets.

Des brouettes, des pelles, des houes et des balais ont également été livrés.

Lors de l'événement, la ministre de l'Environnement, Ana Paula de Carvalho, a déclaré que ces ressources visaient à améliorer la collecte des déchets.

Elle a reconnu que la mauvaise gestion des déchets contribuait au changement climatique, entraînant la contamination des sols et de l'eau et, par conséquent, la pollution de ces milieux.

Elle a ajouté que la pollution de l'eau est à l'origine de diverses maladies.

La gouvernante a profité de l'occasion pour appeler la population locale à privilégier le tri sélectif des déchets.

A son tour, le gouverneur de la province d'Uíge, José Carvalho da Rocha, a annoncé le renforcement des moyens alloués à l'amélioration de la collecte des déchets dans la ville d'Uíge.