Angola: Huambo prévoit une récolte de cinq tonnes de miel d'ici février 2026

Huambo — La province de Huambo pourrait récolter cinq tonnes de miel d'ici février 2026, grâce à 10 000 ruches traditionnelles gérées par quatre coopératives et des apiculteurs individuels enregistrés auprès de l'Institut de développement forestier (IDF).

Dans une déclaration jeudi à l'ANGOP, le technicien local de l'IDF, Admiltohn Caetano, a indiqué que la récolte avait débuté en septembre dernier et que le miel était déjà commercialisé et consommé dans la province et dans d'autres régions du pays, notamment à Luanda, la capitale.

Il a précisé que, bien que la récolte commence en septembre, certaines municipalités de la province, comme Cachiungo, Ecunha et Chinjenje, récoltent du miel tous les mois.

Il a rappelé qu'en 2024, l'IDF avait enregistré une récolte de quatre tonnes de miel, un chiffre inférieur aux prévisions en raison des faibles précipitations, de la floraison et des incendies incontrôlés qui ont ravagé la région.

Outre les cinq tonnes prévues, il a souligné que certaines entreprises autorisées à exploiter les zones forestières locales, comme Cuima et Sanguengue, ont mis en place une production de miel avec des ruches améliorées.

Il a précisé qu'il s'agit d'une activité de plus en plus rentable, compte tenu des pluies et de la reprise régulière de la végétation observées récemment dans cette région du Plateau Central.

Il a ajouté qu'un projet local de formation, de sensibilisation et d'enregistrement des nouveaux apiculteurs, qui débutera en janvier 2026, vise à prévenir la destruction des essaims et à accroître la production.

Il a recommandé aux consommateurs d'éviter d'acheter du miel dans la rue, en raison du manque d'hygiène, du risque de falsification et des méthodes de conservation inappropriées.

De son côté, Eusébio Maria, directeur d'Aldeia Ecovida, a indiqué que son entreprise, spécialisée dans la production de miel, notamment dans la commune d'Alta-Hama, a récolté une demi tonne de miel provenant de ruches améliorées et traditionnelles, équipées du matériel de sécurité adéquat.

Il a indiqué qu'ils encadrent huit apiculteurs traditionnels d'Alta-Hama, formés à une exploitation plus rationnelle et à une production accrue. Chaque sachet de 625 grammes coûte trois mille kwanzas, un produit très rentable.

Le miel est produit par les abeilles ouvrières qui butinent le nectar des fleurs et le stockent dans leur jabot. Elles retournent ensuite à la ruche pour nourrir les abeilles butineuses.

Outre ses propriétés édulcorantes naturelles, le miel possède de nombreux bienfaits. Son action antimicrobienne permet d'inhiber ou de détruire les micro-organismes, protégeant ainsi contre de nombreuses maladies.

Grâce à ses vertus astringentes et apaisantes, le miel est également très utilisé en cosmétique : crèmes, masques nettoyants pour le visage, lotions toniques, etc.