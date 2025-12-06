Sénégal: Serie A - Assane Diao enfin de retour avec Como

C'est une nouvelle accueillie avec joie par les supporters de Como. Assane Diao effectue enfin son retour pour le déplacement face à l'Inter Milan ce samedi 06 décembre 2025 à 17h00 GMT après avoir récupéré de sa blessure aux ischio-jambiers. Absent lors des deux derniers matchs et freiné par plusieurs pépins physiques ces derniers mois, l'attaquant sénégalais n'a disputé que cinq rencontres officielles depuis avril 2025.

En conférence de presse, son entraîneur Cesc Fàbregas lui a apporté son soutien estimant que « certaines pressions le déstabilisent » tout en assurant que cela n'a « rien à voir avec la CAN ».

Sauf surprise, Assane Diao devrait figurer dans la prochaine liste de Pape Thiaw pour la compétition au Maroc.