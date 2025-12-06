Angola: MOSAP III renforce l'assistance technique aux agriculteurs de Huíla

Chibia — Les promoteurs agricoles des municipalités de Chibia et de Capunda Cavilongo, dans la province de Huíla, ont reçu mercredi 13 motos dans le cadre du Projet de développement de l'agriculture commerciale et familiale (MOSAP III).

Cette initiative vise à améliorer les conditions de travail des techniciens, à accroître leur mobilité et à renforcer leur capacité à fournir une assistance technique aux petits producteurs ruraux inscrits dans les écoles pratiques d'agriculture.

Lors de la remise des véhicules, l'administrateur adjoint chargé des services techniques, des infrastructures et des services communautaires de Chibia, Vandesse Girão, a souligné l'importance de renforcer les moyens de mobilité pour assurer un soutien continu aux familles d'agriculteurs et augmenter la production agricole dans la municipalité.

Il a précisé que la livraison de ces véhicules répond au besoin de rapprocher les techniciens des communautés, leur permettant ainsi d'accéder rapidement aux zones difficiles d'accès où se déroulent les activités de formation pratique, le suivi des cultures et l'accompagnement direct des agriculteurs.

L'administration a réaffirmé son engagement à soutenir les initiatives favorisant le développement rural, la lutte contre la pauvreté et l'autonomie productive des familles d'agriculteurs à Chibia, conformément aux objectifs du MOSAP III et aux politiques de diversification économique.

Les bénéficiaires se sont félicités de ce geste et ont reconnu que les motos faciliteraient leur travail quotidien, notamment pour le suivi des écoles pratiques d'agriculture, où sont partagées des techniques innovantes en matière de production agricole, de lutte antiparasitaire, de gestion des sols et d'amélioration de la productivité.

La municipalité de Chibia compte 45 écoles pratiques d'agriculture, encadrées par six techniciens, au service de 990 familles.

Capunda Cavilongo compte 82 écoles de terrain, bénéficiant à 1 804 familles, et encadrées par huit techniciens.

Le Projet de développement de l'agriculture commerciale et familiale (MOSAP III) vise à accroître la productivité agricole et à renforcer la résilience climatique des petits exploitants agricoles dans différentes régions d'Angola.

Cette initiative, mise en oeuvre par le ministère de l'Agriculture et des Forêts, est financée par la Banque mondiale et vise à soutenir les familles d'agriculteurs.

