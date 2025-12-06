Angola: L'exécutif souhaite une recherche scientifique axée sur la résolution des défis actuels

Benguela — La ministre d'État chargée des Affaires sociales, Maria do Rosário Bragança, a déclaré mercredi à Benguela que la promotion de la recherche scientifique est une priorité absolue de l'exécutif angolais, afin de relever les défis socio-économiques.

Représentant le Président de la République, João Lourenço, Maria do Rosário Bragança a présidé l'ouverture de la 9e édition de la Conférence nationale sur la science et la technologie (CNCT, sigle en portugais) et de la 4e édition du Salon des idées, des inventions, de l'innovation et de l'entrepreneuriat à base technologique (FIEBaT).

S'adressant aux enseignants, chercheurs, inventeurs, créateurs, exposants, représentants des établissements d'enseignement supérieur et des organismes de recherche et développement, la ministre a insisté sur la nécessité de promouvoir la recherche scientifique dans des domaines tels que la santé, l'agriculture et les technologies de l'information.

Conformément au Plan national de développement (PDN 2023-2027), la ministre d'État chargée des Affaires sociales a également souligné l'importance du transfert de technologies et d'innovations.

« Nous croyons que le savoir est fondamental pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés », a-t-elle souligné, suggérant que les multiples difficultés que traverse le pays doivent être perçues comme des opportunités pour le développement de la recherche scientifique appliquée et de l'innovation.

Selon Maria do Rosário Bragança, la recherche scientifique doit s'appuyer sur l'identification des problèmes concrets de la société, dans les différents domaines de la vie quotidienne des Angolais.

Culture scientifique des citoyens

Elle a également insisté sur la nécessité d'une action concertée des différents acteurs du Système national de la science, de la technologie et de l'innovation (SNCTI) afin de promouvoir la culture scientifique et de favoriser ainsi l'engagement citoyen.

La ministre d'État chargée des Affaires sociales a clairement indiqué que « l'Angola que nous souhaitons requiert également des efforts concertés de la part de tous pour l'éducation scientifique des citoyens ».

La responsable a souligné l'importance de promouvoir la culture scientifique au sein des communautés, car, selon elle, elle contribue à accroître leur sensibilisation aux enjeux sociaux et environnementaux, faisant d'elles de véritables acteurs du changement capables de relever les défis locaux de manière créative et efficace.

Concernant la devise « Angola 50 ans : promouvoir un développement fondé sur la science, la technologie et l'innovation », la secrétaire d'État a insisté sur le fait qu'elle exige des acteurs du Système national de la science, de la technologie et de l'innovation (SNCTI) qu'ils célèbrent les progrès accomplis par l'Angola dans ces domaines.

Par ailleurs, a-t-elle ajouté, il est primordial de reconnaître les défis qui persistent, afin que des solutions créatives puissent en émerger et avoir un impact positif sur la société.

« Cette devise est un appel inspirant, car elle nous rappelle que la construction de l'avenir de notre pays repose avant tout sur notre capacité collective à placer le savoir au coeur des décisions, à valoriser la rigueur scientifique et à transformer l'innovation en progrès concret », a-t-elle affirmé.

La ministre d'État aux Affaires sociales se montre donc optimiste quant au fait que la science et la créativité de notre peuple constituent des piliers essentiels pour hisser l'Angola à de nouveaux niveaux de développement.

Développement durable

Dans cette perspective, elle a rappelé que, ces dernières années, l'Angola a réalisé des progrès dans la création d'un environnement propice à la science et à la technologie, comme le prévoit la Stratégie à long terme Angola 2050.

C'est pourquoi l'Exécutif reconnaît que le développement durable repose sur la capacité d'innover et d'utiliser la science pour résoudre les problèmes sociaux et économiques, assure Maria do Rosário Bragança.

Conférence

La responsable a également souligné que cette conférence se tient à un moment où la science occupe à nouveau une place centrale dans la diplomatie internationale, tout en notant que les défis contemporains ne connaissent pas de frontières.

Parmi les enjeux figurent le changement climatique, la sécurité alimentaire, la santé publique mondiale, la transition énergétique, l'intelligence artificielle et la transformation numérique, la préservation de la biodiversité, les migrations et la gestion des ressources naturelles.

Dans ce contexte, affirme-t-elle, il est aujourd'hui stratégiquement indispensable de participer activement aux réseaux scientifiques internationaux et de renforcer les partenariats avec les universités, les centres technologiques et les laboratoires d'excellence d'autres régions du monde.

Elle considère toutefois cette réunion comme une réaffirmation de l'engagement de l'Angola envers l'Agenda 2030 des Nations Unies, la Stratégie pour la science, la technologie et l'innovation de l'Union africaine (STISA-2024 et STISA-2063) et les objectifs de la SADC en matière de développement scientifique régional.

elle a également mis en avant le rôle important joué par le Conseil des recteurs des universités publiques dans l'organisation de cet événement, avec le soutien du Projet de développement de la science et de la technologie.

« Nous espérons que CNCTI et FiEBaT deviendront de plus en plus des événements incontournables pour les établissements d'enseignement supérieur et les organismes de recherche et développement, ainsi que pour leurs partenaires », a conclu la ministre d'État aux Affaires sociales.