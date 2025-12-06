Ethiopie: Addis-Abeba lance un système numérique intégré pour réformer la fonction publique

Addis Ababa — La maire Adanech Abiebie a annoncé que la nouvelle technologie intégrée d'enregistrement civil et de service de résidence marque une transition définitive vers la prestation de services publics entièrement numérisés dans la capitale.

Présidant aujourd'hui le lancement officiel de ce système de pointe, le maire a rendu hommage à l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle pour avoir développé cette plateforme.

Au cours de l'événement, le maire Adanech a souligné que le secteur des technologies numériques restait au coeur des réformes radicales engagées pour moderniser la prestation de services dans toute la métropole.

Elle a souligné que le déploiement de systèmes efficaces et assistés par la technologie dans divers secteurs a contribué à protéger les habitants contre des charges financières inutiles et des pertes de temps.

Selon la maire, ce nouvel écosystème opérationnel permettra de rationaliser la fourniture de services intégrés et modernes tout en mettant en place un système caractérisé par la transparence et la responsabilité.

Cette plateforme a la particularité d'intégrer l'enregistrement des événements importants à l'identification des résidents.

La maire Adanech a expliqué que les habitants peuvent facilement accéder à ces services via leur smartphone en téléchargeant l'application depuis Google Play Store ou l'App Store.

Au-delà de la prestation de services, elle a souligné que cette technologie offre des capacités essentielles pour l'élaboration des politiques.

En documentant correctement les données générées, la ville peut préparer des plans de développement stratégiques plus précis.

Affirmant que ce système renforcera la compétitivité mondiale d'Addis-Abeba, la maire a annoncé que sa mise en oeuvre complète débutera dans 50 woredas à partir du 8 décembre 2025.

Le directeur général de l'Institut éthiopien d'intelligence artificielle, Worku Gachena, a fait remarquer que l'intelligence artificielle est un moteur essentiel du développement.

Il a indiqué que des travaux importants ont été entrepris pour permettre à l'Éthiopie de tirer parti de la technologie de l'IA, ce qui a donné des résultats encourageants dans les secteurs économique et social.

Le directeur général de l'Agence des services d'enregistrement civil et de résidence, Yosef Nigussie, a ajouté que cette nouvelle technologie devrait améliorer considérablement la qualité des services de l'institution tout en éliminant les pratiques abusives et les obstacles bureaucratiques.