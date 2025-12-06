Afrique: Mondial 2026 (tirage au sort) - La Tunisie dans le Groupe F avec les Pays-Bas, le Japon et le vainqueur du barrage européen 2

TUNIS — Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe du monde de football 2026, effectué vendredi au Kennedy Center de Washington, a placé la Tunisie dans le groupe F avec les Pays-Bas, le Japon et le vainqueur du barrage européen 2 (Ukraine/Suède/Pologne/Albanie).

La phase finale du Mondial-2026 aura lieu du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique avec la participation pour la première fois de 48 équipes, réparties sur 12 groupes.

La cérémonie s'est déroulée en présence du président américain Donald Trump, de chefs d'Etats et de gouvernement, ainsi que des représentants des Fédérations de football des pays qualifiés.