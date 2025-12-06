Togo: Les autorités appelées à garantir une manifestation pacifique le 8 décembre et à protéger les droits des citoyens

communiqué de presse

La Fondation des Médias pour l'Afrique de l'Ouest (MFWA) appelle les autorités togolaises à respecter le droit de réunion pacifique des citoyens à l'approche de la manifestation prévue le 8 décembre 2025. Cette date coïncide avec l'ouverture du 9e Congrès panafricain qui aura lieu au Togo.

Organisée par le mouvement M66, un collectif de jeunes Togolais, la manifestation vise à porter les revendications citoyennes, à appeler à la restauration de la Constitution togolaise et à demander la démission du Président Faure Gnassingbé. Ces revendications sont similaires à celles exprimées lors des manifestations de juin 2025, qui avaient été réprimées par un usage excessif de la force, entraînant une cinquantaine d'arrestations et des pertes en vie humaine (sept au total).

La violente répression des manifestations de juin, caractérisée par un usage excessif de la force ainsi que par des arrestations massives, a profondément aggravé la rupture de confiance entre la population et les institutions de l'État. Il est, dès lors, impératif d'éviter que de tels épisodes tragiques et déstabilisateurs ne se reproduisent.

Bien que les manifestations aient récemment été restreintes pour des raisons sécuritaires, le déroulement et l'issue des manifestations dépendent largement du professionnalisme des forces de sécurité et de la coopération des manifestants. Ainsi, à l'approche du 8 décembre, la MFWA exhorte les autorités togolaises à assumer pleinement leur responsabilité de protection des personnes et des biens, en veillant à instaurer un environnement sûr, apaisé et propice à l'expression libre des citoyens.

Les autorités sont notamment appelées à :

Assurer un encadrement professionnel, neutre et strictement protecteur des manifestants ;

S'abstenir de tout recourt à la force contre les citoyens exerçant leur droit constitutionnel de manifester ;

Éviter toute dispersion injustifiée ou violente ainsi que toute attaque visant les manifestants ;

Mettre fin aux arrestations arbitraires ou préventives destinées à décourager l'expression publique ;

Garantir que les forces de sécurité agissent strictement dans le cadre de la loi, dans le respect de la dignité humaine et des libertés fondamentales.

La MFWA appelle également les manifestants à contribuer à un environnement pacifique et sécurisé en :

Suivant les consignes des organisateurs pour le bon déroulement de la manifestation ;

S'abstenant de tout acte de violence, de provocation ou de destruction de biens publics ou privés ;

Adoptant un comportement civique ;

Évitant toute confrontation directe avec les forces de sécurité et en privilégiant le dialogue.

Compte tenu de l'importance publique de la manifestation du 8 décembre, une large couverture médiatique est attendue. La MFWA appelle les autorités à :

S'abstenir d'intimider, d'agresser ou de harceler les journalistes ;

Permettre aux professionnels des médias de circuler librement et de couvrir les événements sans interférence ;

Éviter de cibler les journalistes par des violences, arrestations ou détentions ;

Respecter le matériel, les véhicules et l'identification de la presse.

Assurer le déroulement pacifique d'une manifestation relève d'une responsabilité collective. La MFWA réaffirme que le respect des droits constitutionnels des citoyens, le professionnalisme des forces de sécurité et la garantie d'une couverture médiatique libre et sans entrave constituent des conditions indispensables pour renforcer la démocratie, restaurer la confiance et préserver la stabilité au Togo.