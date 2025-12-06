Congo-Brazzaville: PME - Mise en service de la plateforme de création d'entreprises en ligne

En présence de ses collègues, membres du gouvernement, des diplomates et autres partenaires, la ministre des Petites et Moyennes Entreprises (PME), et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo a lancé, le 5 décembre à Brazzaville, la plateforme digitale permettant de créer une entreprise en tout temps et en tout lieu sans se déplacer physiquement au guichet unique.

« Le paysage entrepreneurial congolais entre dans une nouvelle ère », a fait savoir la ministre des PME et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, lors de la mise en service de la plateforme de création d'entreprises en ligne, inaugurée séance tenante par deux chefs d'entreprises qui ont bouclé leurs formalités digitales, témoignant de sa bonne fonctionnalité. « Cette innovation lève de nombreuses barrières administratives. Elle répond aux attentes des usagers et des partenaires dans la perspective d'un climat des affaires plus attractif, plus transparent, plus performant », a-t-elle poursuivi.

La ministre des PME et de l'Artisanat a par ailleurs reconnu que l'ère du numérique et de l'intelligence artificielle à laquelle l'administration congolaise s'engage s'inscrit dans un cadre rigoureux de protection de données personnelles. Elle a, pour ce faire, rassuré les usagers de la plateforme : « La confidentialité et la sécurité des informations reçues des usagers constituent pour nous un impératif absolu ».

Numéro vert : 17 30

À dire vrai, la plateforme de création d'entreprises en ligne n'est pas l'unique outil mis en service par la ministre des PME et de l'Artisanat. Il y a également le centre d'appel répondant au numéro vert : 1730. Dans l'objectif de rapprocher l'administration des usagers, ce centre permet non seulement d'informer les entrepreneurs sur les procédures mais aussi d'accompagner les porteurs de projets ainsi que les acteurs des secteur public et privé.

« Ces deux outils sont disponibles en langue française. Leur extension en langues nationales et étrangères est prévue afin d'en renforcer l'accessibilité et faciliter l'inclusion numérique », a précisé la ministre Jacqueline Lydia Mikolo qui a par ailleurs, primé l'entrepreneur ayant mis en place la 5000ème entreprise au Congo.

Il convient de souligner que la plateforme de création d'entreprises en ligne et le numéro vert : 17 30 sont sous la houlette de la direction générale de l'Agence congolaise pour la création des entreprises. Dieumerci Kibangou, directeur général de la structure, y voit une avancée majeure dans la modernisation de l'administration congolaise et une démarche visant à améliorer la qualité du service public.

Ces deux outils annoncent de nouvelles perspectives d'insertion socio-économique des jeunes entrepreneurs et porteurs de projets dans la dynamique d'inclusion numérique, du E-gouvernement. Le travail ayant abouti à leur mise en oeuvre résulte d'une synergie de plusieurs départements ministériels.