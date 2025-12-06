Togo: Le coton joue gros cette saison

La nouvelle campagne de commercialisation du coton-graine débute. Elle démarre ce vendredi dans les Savanes, avant d'atteindre la Kara le 15 décembre, puis les Plateaux-Nord et Plateaux-Sud à partir du 10 janvier.

La machine est en marche : camions déployés, équipes mobilisées, et premières collectes en vue, annoncent la NSCT et la FNGPC.

Pour Martin Drevon, directeur général de la NSCT (Nouvelle Société Cotonnière du Togo), la réussite dépendra de la mobilisation de tous. « Une collecte régulière, c'est un paiement rapide et sécurisé pour les producteurs. Nous restons à leur écoute pour garantir une campagne fluide », assure-t-il.

Objectif de la saison : 93 000 tonnes de coton-graine, cultivées sur 75 792 hectares. Un cap ambitieux qui devra confirmer si la filière peut enrayer une dynamique préoccupante.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Car derrière le lancement, une réalité s'impose : le coton togolais recule. La production est passée de 70 000 tonnes en 2023-2024 à 60 403 tonnes en 2024-2025, soit près de 10 % de baisse. Et la chute est encore plus marquée du côté des producteurs : de 111 000 en 2021 à 76 000 aujourd'hui, une dégringolade de 30 %.

Le prix d'achat, fixé à 300 Fcfa/kg, dira à la fin de la campagne si les objectifs ont été atteints. En attendant, la filière avance, sous tension, consciente de l'urgence de se réinventer.