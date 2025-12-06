Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 06 Décembre 2025

revue de presse

PAPSS COWRY 2025 - Un pas stratégique vers un marché africain sans frontières

La conférence inaugurale PAPSS COWRY Lagos 2025 s’est ouverte mardi au Nigeria au Lagos Continental Hotel, rassemblant banquiers centraux, institutions financières, fintechs et décideurs publics.

Organisé par le Pan-African Payment and Settlement System (Système panafricain de paiement et de règlement) (PAPSS), sous l’égide d’Afreximbank, de l’Union africaine et du Secrétariat de la ZLECAf, l’événement a mis en lumière l’ambition croissante du continent de bâtir une infrastructure de paiement réellement africaine.

Au centre des discussions figurait le rôle de PAPSS dans l’opérationnalisation de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). (Source allAfrica)

Mondial 2026 : Des chocs France - Sénégal et Maroc - Brésil... le tirage complet des groupes

Le tirage au sort des groupes de la Coupe du monde 2026 s'est tenu ce vendredi à Washington. Les neuf nations africaines en lice, en attendant potentiellement la RD Congo, sont fixées sur leur sort. Pour certaines, il y aura des affiches de choix et des groupes relevés.

Les dés sont jetés. Avec comme cadre le prestigieux Kennedy Center de Washington D.C, la cérémonie du tirage au sort des groupes du Mondial 2026 était eu centre de l'attention mondiale. Les 48 nations qui prendront part à la phase finale du tournoi sont désormais fixées sur leur sort. (Source Sport News Africa)

L’Ivoirien Tidjane Thiam reçoit le prix Bush-Thatcher

L’Union internationale pour la démocratie (UID) a décerné, ce vendredi 5 décembre 2025, le Prix Bush-Thatcher pour la liberté au Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA, opposition), et à son président, Tidjane Thiam.

Cette distinction salue l’engagement indéfectible de Tidjane Thiam en faveur de la démocratie, de l’État de droit et des libertés politiques face à la répression et à la persécution croissante, indique une note de l’UID dont le PDCI est membre.

Cette distinction intervient à un moment critique pour la Côte d’Ivoire. Bien qu’étant le chef légitime du PDCI, l’un des principaux partis de l’opposition ivoirienne, Tidjane Thiam a été « la cible d’une campagne systématique visant à l’empêcher de se présenter à l’élection présidentielle » d’octobre 2025. (Source Apanews)

Afrique du Sud : Zuma plaide l'abandon des charges dans l'affaire Thalès

Jacob Zuma et son coaccusé, le fabricant d'armes français Thales, sont retournés jeudi devant le tribunal dans le cadre d’un nouvel épisode de l’affaire Thalès. Ils veulent obtenir l'abandon des charges qui pèsent contre eux, alors qu’ils ont déjà plaidé non coupables.

Jacob Zuma est accusé de corruption, de fraude et de blanchiment d'argent, dans le cadre d’un contrat d’armement en 1999, d’environ 3 milliards d’euros entre l’Afrique du Sud et le groupe français d’électronique Thomson CSF, devenu depuis Thales. Des faits qu’il a toujours niés. Dénonçant une "chasse aux sorcières" aux motivations politiques. (Source Africanews)

Burkina Faso : Libération discrète de huit employés d’une ONG accusés d’« espionnage »

Après plusieurs semaines de détention, huit membres de l’ONG International NGO Safety Organisation (INSO), dont trois ressortissants européens, ont été libérés fin octobre par les autorités burkinabè. Leur arrestation, survenue début octobre en raison d’une accusation d’« espionnage » par Ouagadougou, avait soulevé des interrogations sur le climat politique et sécuritaire dans le pays.

Une libération discrète. Voilà comment on peut qualifier la remise en liberté de huit employés de l’ONG INSO interpellés au Burkina Faso début octobre. En effet, l’annonce de cette libération n’a été faite que récemment. (Source Afrik.com)

Guinée : Le parti Bloc libéral, opposant de la junte, dénonce l’"enlèvement" d'un de ses directeurs de campagne

Le parti Bloc libéral, l'une des dernières formations encore critiques vis-à-vis de la junte en Guinée, a dénoncé jeudi 4 décembre l’"enlèvement" d’un de ses directeurs de campagne pour la présidentielle du dimanche 28 décembre. Le parti accuse les autorités d’"étouffer les voix dissidentes".

Dans une déclaration à la presse, Oumar Sanoh, président du parti guinéen Bloc libéral, a condamné l’"enlèvement" du directeur de campagne du groupe. Le Bloc libéral est un des seuls partis encore critiques de la junte. Le président du parti a exprimé la "profonde indignation" et la "vive inquiétude" du parti "à la suite de l'enlèvement dans la nuit du 2 au 3 décembre 2025 du directeur adjoint de la campagne". (Source Africa Radio)

Guinée-Bissau: un proche de l'ex-président Umaro Sissoco Embalo nommé procureur de la République

Près de dix jours après le coup d'État en Guinée-Bissau, survenu le 26 novembre 2025, le haut-commandement militaire a annoncé la mise en place d’un Conseil national de transition et d'une charte de transition. L'armée s'installe et vient de nommer ce vendredi 5 décembre un nouveau procureur de la République.

Ahmed Tidiane Balde, l’ancien président de la Cour des comptes, qui était donc chargé de certifier les comptes publics, a été nommé procureur de la République par la junte au pouvoir ce vendredi 5 décembre 2025. Il s'agit d'un autre proche du président sortant, Umaro Sissoco Embalo, selon plusieurs sources. (Source RFI)

Bénin : Un laboratoire national d’analyse ADN lancé

Le gouvernement béninois a annoncé la création d’un laboratoire national autonome d’analyse ADN conforme aux standards internationaux. Ce nouvel outil, intégré à la plateforme de recherche, d’investigation et d’analyse médico-légale, vise à combler une lacune majeure de la chaîne judiciaire en Afrique de l’Ouest.

Le projet prévoit l’installation d’un laboratoire robotisé de 220 m², la formation certifiante du personnel et un accompagnement de deux ans. L’infrastructure devrait être pleinement opérationnelle dans un an. (Source Africa 24)

Un projet régional pour sécuriser les corridors maritimes voit le jour à Lomé

Plus de 100 représentants d’institutions togolaises, de ports de la région, d’organisations internationales et d’acteurs privés se sont réunis à Lomé pour le lancement de SCOPE Africa, un projet régional dédié à la sécurité et à la performance portuaires.

L’événement s’est tenu en présence de Stanislas Baba, ministre conseiller et secrétaire général du gouvernement.

Financé par l’Union européenne à plus de 7,8 milliards de FCFA (12 millions d’euros) pour une durée de quatre ans, et mis en œuvre par Expertise France et Enabel, SCOPE Africa vise à renforcer la sûreté et la résilience des principaux ports situés sur les corridors prioritaires identifiés par l’Union Africaine et la stratégie Global Gateway. (Source Togonews)

Santé : La Fondation Gates exhorte à prévenir la hausse des décès infantiles

Le nombre d’enfants mourant avant leur 5e anniversaire devrait augmenter pour la première fois de ce siècle, inversant ainsi des décennies de progrès mondiaux, selon les nouvelles données publiées le jeudi 4 décembre dans le Rapport Goalkeepers 2025 de la Fondation Gates. En 2024, 4,6 millions d’enfants sont morts avant leur 5e anniversaire.

Selon les modèles présentés dans le rapport, et réalisés par l’Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME), ce chiffre devrait légèrement augmenter pour dépasser les 200 000, et atteindre environ 4,8 millions d’enfants cette année. Dans le même temps, l’aide mondiale au développement dans le domaine de la santé a fortement diminué cette année, avec une baisse de 26,9 % par rapport aux niveaux de 2024. (Source Le Soleil)