Sénégal: Alioune Sall annonce la création d'une nouvelle autorité de régulation remplaçant le CNRA

Dakar — L'Etat du Sénégal va mettre en place "une nouvelle autorité de régulation à la place du Conseil national de régulation de l'audiovisuel (CNRA), qui prendra en compte, dans son champ d'application, outre la télévision et la radio, tout ce qui est réseaux sociaux, médias en ligne, plateformes de diffusion numériques", a notamment déclaré le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique Alioune Sall, lors du vote du budget de son ministère par l'Assemblée nationale.

S'exprimant en langue wolof, le ministre a informé les députés que le projet de loi a été présenté en Conseil des ministres du 3 novembre dernier et qu'il sera soumis, sous peu, aux parlementaires pour son adoption.

Le projet de loi "est dans le circuit. Je pense qu'il est au niveau de la Cour suprême depuis quatre semaines, et bientôt, nous aurons un retour. J'espère qu'il sera examiné, après, en procédure d'urgence à l'Assemblée nationale", a-t-il fait savoir.

Le champs d'action du CNRA est limité. A l'état actuel de la législation (...), il ne régule que les secteurs de la radio et de la télévision, a ajouté Alioune Sall, relevant un "vide" réglementaire.

"Donc, tout ce qui est publié sur les réseaux sociaux, les plateformes web, les médias en ligne, etc., jusqu'ici, il n'y a aucun organisme qui régule ces secteurs-là", a-t-il dit, mettant toutefois en garde les auteurs de posts et de commentaires attentatoires à la dignité des personnes, qui sont publiés sur les supports numériques, des sanctions prévues par le Code pénal qu'ils encourent.

Le ministre en charge de la Communication, des Télécommunications et du Numérique s'est également voulu rassurant envers les députés, qui ont déploré les dérives et les atteintes aux droits des personnes attaquées sur les réseaux sociaux et les médias en ligne,.

Voulant faire la part des choses entre son rôle de ministre et celui des institutions policières et judiciaires, il a rappelé que les poursuites et les sanctions incombent à ces dernières.

"Dire que les gens publient n'importe quoi dans les nouveaux médias sans que le ministre en charge de la Communication ne pipe mot, c'est comme lui demander de se substituer à la police. Ce sont deux choses qui n'ont absolument rien à voir", s'est défendu Alioune Sall.

Le projet de loi portant mise sur pied d'une nouvelle autorité de régulation en lieu et place du CNRA, prendra en compte toutes les craintes et observations des députés, pour lutter contre les publications injurieuses et attentatoires à la dignité et à l'honorabilité des gens, a-t-il assuré.

Pour l'exercice 2026, le budget du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique est arrêté à un peu plus de 81 milliards de francs CFA en crédits de paiement (CP), contre 58 milliards en 2025.