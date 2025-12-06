Afrique: FIDAK 2025 - Le CICES digitalise ses services au profit du public et des exposants

Dakar — La Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) a digitalisé certains de ses services pour faciliter l'accès aux visiteurs et les procédures aux exposants à l'occasion de la 33e édition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), qui démarre lundi, a-t-on appris de son directeur général, Justin Corréa.

"Nous avons beaucoup mis l'accent sur la digitalisation avec une application qui s'appelle 'CICES Ticketing', car durant les dernières FIDAK, les Sénégalais se plaignaient des bouchons qu'il y avait sur la VDN", la Voie de dégagement nord qui dessert plusieurs quartiers de Dakar et de la sa proche banlieue, a déclaré le DG du CICES.

L'application en question permet au visiteur d'acheter son ticket à distance et d'éviter les longues files, a-t-il précisé dans un entretien avec l'APS.

"On a aussi développé cette année une interaction qui s'appelle SUNU FIDAK pour s'enregistrer et générer, grâce à un code QR, un badge automatiquement", a révélé M. Corréa.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Corréa, auparavant, pour participer à la FIDAK, en tant qu'exposant, il fallait venir jusqu'au CICES remplir des fiches et s'occuper de tout un ensemble de choses liées à paperasse.

Il affirme que tout ce parcours a été réduit et le processus facilité "pour gagner plus de temps", ajoutant que ses services ont décidé d'innover et de "mettre l'accent" sur la communication à l'occasion de l'édition de la FIDAK de cette année, en vue de mieux vulgariser la manifestation.

"Au-delà de l'exposition, nous avons un forum scientifique et nous invitons d'éminentes personnalités à venir échanger par rapport à des thèmes, et nous avons mis l'accent sur la communication pour toucher le maximum de personnes possible", a-t-il dit.

L'édition 2025 de la FIDAK (7-31 décembre), se poursuivra jusqu'au 31 décembre prochain, sur le thème "Transformation territoriale et Développement inclusif".