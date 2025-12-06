Afrique: Mondial 2026 - Le Sénégal avec la France, la Norvège et un barragiste

Dakar — L'équipe nationale de football du Sénégal va affronter celle de la France pour son entrée en matière dans la coupe du monde 2026 prévue aux Etats-Unis d'Amérique, au Mexique et au Canada, selon le tirage au sort effectué ce jour à New-York.

Les deux équipes qui s'étaient affrontées au mondial 2022 au Japon et en Corée du Sud (1-0 pour le Sénégal) partagent la poule I de cette compétition prévue du 11 juin au 19 juillet 2026.

Comme en 2002, les Lions vont affronter les Bleus pour leur premier match. La bande d'El Hadj Ousseynou Diouf avait battu la France, grâce à un but du défunt Pape Bouba Diop.

Outre la France, les hommes de Pape Thiaw vont affronter la Norvège de Erling Halland et de Martin Odegaard et une autre équipe issue du tournoi intercontinental de barrage entre l'Iraq, la Bolivie et le Suriname.

Les Lions vont disputer leur quatrième Coupe du Monde, leur troisième d'affilée, après 2002, 2018 et 2022.

Au Mondial 2026, ils vont essayer de faire mieux qu'en 2002, quand ils avaient atteint les quarts de finale, leur meilleure performance en coupe du monde de football.

Au Qatar en 2026, Sadio Mané et ses partenaires avaient été éliminés au huitième de finale par l'Angleterre.

Les 48 nations qui vont participer au Mondial 2026 ont être réparties dans 12 groupes. Les deux premiers de chaque groupe et les huit meilleurs troisièmes seront qualifiés pour les 16es de finale, qui auront lieu du 28 juin au 3 juillet, suivies des 8es du 4 au 7 juillet.