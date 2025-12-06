Sénégal: Electricité - Près de 2 milliards FCFA de fraudes relevées à Pikine et Dakar en 2025 (ministre)

Dakar — Des études ont relevé que près de deux milliards de francs CFA de fraudes ont été constatées dans les départements de Pikine et de Dakar en 2025, engendrant une perte annuelle de 100 à 120 milliards de francs CFA, a indiqué, vendredi, le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines, Birame Soulèye Diop.

"Sur l'année 2025, dans le département de Pikine et celui de Dakar, les fraudes à l'électricité sont estimées à près de 2 milliards de francs CFA. Mais les documents internes de la SENELEC établissent que l'estimation chiffrée de la fraude varie entre de 100 à 120 milliards de francs CFA", a dit M. Diop.

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et du Gaz défendait vendredi le budget 2026 de son département devant l'Assemblée nationale

Répondant aux préoccupations soulevées par des députés sur la cherté de l'électricité notamment du compteur prépayé Woyofal, Birame Souleye Diop a signalé que "ces fraudes ont un impact sur la subvention que l'Etat alloue à la Société nationale d'électricité du Sénégal".

Il a assuré que "les auteurs de ces branchements frauduleux ont été identifiés et seront traduits devant la justice car c'est un phénomène qui porte préjudice à l'Etat".

Le ministre de l'Energie révèle que ces fraudes impactent négativement sur la mobilisation de ressources humaine et financière pour "près 2 millions 250 mille de ménages" enrôlés.

Un nouveau modèle de compteur à l'étude

"Le ministère envisage d'introduire un nouveau modèle de compteur qui va permettre de détecter les tentatives de fraude", a-t-il fait valoir, soulignant qu'une étude a été diligentée dans ce sens.

"Les résultats de cette étude seront soumis au président de la République et au chef du gouvernement pour approbation. Nous allons donner des instructions à la SENELEC pour sa mise en oeuvre", a-t-il renseigné.