Sénégal: Budget 2026 - Plus de 39 milliards FCFA pour la Jeunesse et les Sports

5 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le projet de budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports est arrêté à 39,130 milliards de francs CFA en autorisations d'engagement (AE) et à 38,961 milliards en crédits de paiement (CP), a appris l'APS du rapport de présentation de l'exercice 2026.

La séance d'examen du projet de budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports s'est ouverte vendredi à l'Assemblée nationale.

Le gouvernement était représenté par Khady Diène Gaye, ministre de la Jeunesse et des Sports, accompagnée de Cheikh Diba, ministre des Finances et du Budget, et de Marie Rose Khady Fatou Faye, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec les Institutions et porte-parole du gouvernement.

Le budget 2026 du ministère de la Jeunesse et des Sports se structure autour de trois programmes.

Le programme 1574, consacré au pilotage et à la gestion administrative, dispose de 5 703 milliards de francs CFA en AE et 5 534 milliards en CP, principalement orientés vers les dépenses de personnel (3 050 milliards) et les biens et services (1 665 milliards).

Le programme 2059, dédié au développement des pratiques sportives, est le plus doté avec 30 786 milliards de francs CFA, dont 10 172 milliards pour les biens et services, 11,619 milliards pour les transferts courants et 8 764 milliards pour les investissements.

Le programme 2070, axé sur la promotion sociale et économique des jeunes, bénéficie de 2 641 milliards de francs CFA, répartis entre les dépenses de personnel (294,848 millions), les biens et services (676 372 millions), les transferts courants (400 millions) et les investissements (1,27 milliards FCFA).

