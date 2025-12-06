Sénégal: Les défaillances du prépayé Woyofal sont liées à la vétusté des compteurs, selon Birame Souleye Diop

Dakar — La vétusté des compteurs prépayés appelés Woyofal de la Société nationale d'électricité du Sénégal (SENELEC) impacte sur la qualité de mesure des kilowatts, provocant des perturbations, a soutenu vendredi le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines Birame Souleye Diop.

"Une étude faite [...] établit qu'il y a un point qui est lié à la vétusté des compteurs et qui impacte sur la qualité du mesurage. Cela peut être une des raisons qui fait que le mode de calcul, le mode de mesure de l'électricité consommée peut connaître des perturbations", a-t-il déclaré à l'Assemblée nationale où il défendait le budget alloué à son département pour l'exercice 2026.

M. Diop apportait des précisions à la suite d'interpellations de certains députés sur les dysfonctionnements notés sur les compteurs prépayés appelés Woyofal.

"Nous avons tous des compteurs numériques mais sur un choix, on est passé au prépaiement. Ce n'est pas mauvais. L'utilité c'est qu'on ne consomme que ce qu'on a acheté. C'est vrai qu'il peut y avoir des soucis techniques sur la métrologie et sur le mesurage", a expliqué le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines.

Birame Soulèye Diop a signalé que ces compteurs fonctionnent comme une horloge, ce qui fait qu'ils nécessitent "d'être reprogrammés".

Il a néanmoins précisé que les compteurs miss à la disposition des clients restent une propriété de la SENELEC.

"Il y a une redevance qui est assise sur le compteur à chaque première recharge du mois. Pour la première tranche il n'y a pas de TVA qui est appliquée, il y a que la redevance qui est calculée et prélevée", a précisé Birame Souleye Diop.

Le ministre de l'Energie, du Pétrole et des Mines révèle que c'est partir de 250 kilowatts/heure que la TVA est appliquée.

"Le comptage aujourd'hui est assis sur une trilogie. Il une tranche sociale qui va de zéro à 150 kilowatts/heure. Il y a une deuxième tranche qui part de 150 à 250 kilowatts/heure et une tranche supérieure pour ceux-là qui dépassent 250 kilowatts/heure", a-t-il expliqué.

M. Diop considère que pendant longtemps le prix de l'électricité sur la première tranche a été fixé à 91 francs CFA et la deuxième tranche à 35 FCFA pour ceux qui dépassaient 168 francs CFA.

"Cette situation est née de corrections qui ont été faites et nous avons suivi les évolutions vers les années 2022 après des contestations du prix de l'électricité", a-t-il rappelé, soulignant que la baisse de 10% sur le prix de l'électricité va impacter 1 200 000 ménages qui consommaient 150 kilowatts/heure.

Le ministre de l'Energie a demandé à la SENELEC de faire l'effort de communication sur la recharge, assurant qu'une réflexion est en cours pour dépasser le mécanisme de la recharge manuelle.

"Nous avons convoqué une société pour discuter d'une étude sur la possibilité de mise à jour parce que cette solution règle énormément de problème", a rassuré Birame Soulèye Diop.