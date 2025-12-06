Afrique: Coupe du monde de football 2026 - Les adversaires des équipes africaines pour la phase des groupes

Dakar — Les neuf équipes d'Afrique attendues à la première édition de la Coupe du monde de football à 48 sélections nationales connaissent désormais leurs adversaires, le tirage au sort s'étant déroulé ce vendredi, à Washington.

La constitution des poules a eu lieu au Kennedy Center, un centre culturel de la capitale fédérale américaine.

Le Sénégal, la France, la Norvège font partie de la poule I, qu'ils vont partager avec une équipe qui va se qualifier à la fin d'un tournoi intercontinental prévu entre l'Irak, la Bolivie et le Suriname.

Outre le Sénégal, l'Afrique sera représentée à la Coupe du monde 2026 par l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Maroc et la Tunisie.

La compétition aura lieu du 11 juin au 19 juillet dans trois pays d'Amérique du Nord : le Canada, les États-Unis et le Mexique.

Les Lions du Sénégal joueront leur premier match de la Coupe du monde 2026 contre la France, qu'ils ont battue par 1 but à 0 lors de l'édition 2002 de cette compétition, au Japon et en Corée du Sud.

Les Sud-Africains participeront à une phase finale de la Coupe du monde pour la quatrième fois, après y avoir été en 1998, 2002 et 2010. Ils font partie du groupe A, avec le Mexique et la Corée du Sud. Le vainqueur du tournoi prévu entre le Danemark, la Macédoine du Nord, la Tchéquie et l'Irlande va compléter cette poule.

Les Algériens, qui en sont à leur cinquième participation, après les éditions de 1982, 1986, 2010 et 2014, partagent le groupe J avec l'Argentine, championne du monde en titre, l'Autriche et la Jordanie.

Les Cap-Verdiens se sont qualifiés pour la première fois, cette année, à une phase finale de la Coupe du monde. Ils sont dans le groupe H, avec l'Espagne, l'Uruguay, vainqueur de la première édition en 1930, et l'Arabie saoudite.

La Côte d'Ivoire, championne d'Afrique en titre, va participer pour la quatrième fois, après les éditions de 2006, 2010 et 2014. Elle intègre le groupe E, avec l'Allemagne, l'Équateur et Curaçao.

Les Égyptiens, présents aux éditions de 1934, 1990 et 2018, partagent le groupe G avec la Belgique, l'Iran et la Nouvelle-Zélande.

Les Ghanéens joueront en 2026 leur cinquième Coupe du monde, après les éditions de 2006, 2010, 2014 et 2022. Ils vont se mesurer, dans le groupe L, à l'Angleterre, à la Croatie et au Panama.

Les Marocains, avec six participations en 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 et 2022, se trouvent dans la poule C avec le Brésil, quintuple vainqueur de la compétition, l'Écosse et Haïti.

Les Tunisiens, qui vont participer à leur septième phase finale, après 1978, 1998, 2002, 2006, 2018 et 2022, sont dans le groupe F, aux côtés des Pays-Bas, du Japon et du vainqueur du prochain tournoi prévu entre l'Ukraine, la Suède, la Pologne et l'Albanie.

Voici les groupes de la Coupe du monde 2026 :