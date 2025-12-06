Sénégal: Maïmouna Dièye salue la vocation religieuse de Pire

5 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Pire — La ministre de la Famille et des Solidarités, Maimouna Dièye, magnifié la vocation religieuse de Pire, cité "phare de l'islam", vendredi, à l'occasion d'une visite dans cette localité de la région de Thiès, à la veille de son Gamou annuel.

Mme Dièye a réaffirmé l'engagement du gouvernement à consolider cette vocation, à travers notamment la Délégation des Affaires religieuses instituée par le président de la République et dirigée par Djim Dramé.

S'adressant au khalife général de Pire, Mame Abdou Cissé, la ministre a sollicité des prières pour "une entente totale" entre le Premier ministre, Ousmane Sonko, et le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye.

"Le Sénégal dispose de toutes les ressources nécessaires pour progresser", à condition de préserver la paix et la cohésion nationales, a-t-elle déclaré.

La ministre de la Famille et des Solidarités a offert au guide religieux une enveloppe financière ainsi que des appuis en vivres.

Mame Abdou Cissé a pour sa part invité les populations à se ranger derrière le duo exécutif, Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko, qui présentent "d'excellentes dispositions pour bâtir un Sénégal juste et transparent".

L'État demeure attentif aux besoins des communautés, a-t-il dit, en rappelant notamment la tenue récente à Pire de la réunion du comité régional d'évaluation du Gamou, présidée par le gouverneur de Thiès.

Le guide religieux a par ailleurs affirmé que le gouvernement "a réalisé cent pour cent de ses engagements" et mérite d'être reconnu pour ses efforts, citant la continuité du paiement des salaires malgré les contraintes héritées de l'ancien régime. Il fait ainsi référence au poids du déficit budgétaire qui pèse sur le pays.

La cérémonie s'est déroulée en présence de l'adjoint au gouverneur de Thiès, Ababacar Sadikh Niang, de celui du préfet de Tivaouane, Mamadou Thiam, du sous-préfet de Pambal, Abdoulaye Sow.

Il y avait aussi le maire de Pire, Mamadou Ndoye Bane, ainsi que de plusieurs parlementaires originaires du département de Tivaouane.

