Sénégal: Le CICES va entamer la construction de sa cité des affaires, dans les prochains jours

Dakar — Le Centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES) va poser, dans les prochains jours, la première pierre de sa cité des affaires, pour satisfaire la demande croissante d'espaces d'exposition de la Foire internationale de Dakar (FIDAK), a annoncé jeudi à l'APS son directeur général, Justin Corréa.

Pour trouver plus d'espace à ses stands d'exposition, le CICES, qui organise la FIDAK depuis 1974, envisage de construire en hauteur, selon M. Corréa.

"La délocalisation de la FIDAK est une option mais nous envisageons également de construire en hauteur", a-t-il dit dans un entretien avec l'APS.

La 33e édition de la Foire internationale de Dakar va démarrer dimanche prochain et se poursuivra jusqu'au 31 décembre.

Le CICES ne disposant plus d'assez d'espace pour l'organisation de ses expositions, il a entrepris une extension en hauteur de ses bâtiments, selon son directeur général.

En même temps, le Centre international du commerce extérieur du Sénégal envisage sa délocalisation.

"Le nouvel ordre économique international plus juste et plus équitable, que nous entendons promouvoir, ne peut surgir que d'une patiente et méthodique organisation des rencontres et des échanges", a dit Justin Corréa en citant le premier président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor (1906-2001).

Cette ambition dévoilée par le chef de l'État de l'époque, lors de l'inauguration du CICES en 1974, est encore d'actualité, a laissé entendre M. Corréa.