Soudan: Ambassadrice du Soudan à Berlin appelle le Parlement allemand à classer la milice comme organisation terroriste

L'ambassadrice du Soudan à Berlin, Elham Ibrahim Mohamed Ahmed, accompagnée du chef adjoint de la mission, ambassadeur Idris Mohamed Ali, a rencontré au siège du Parlement M. Adis Ahmed Wafich, député du Parti social-démocrate (SPD), partenaire de la coalition au pouvoir, et porte-parole du groupe parlementaire au sein de la commission des affaires étrangères, dans le cadre d'une série de rencontres organisées par la mission soudanaise à Berlin avec les dirigeants et les membres du Parlement allemand (Bundestag).

L'ambassadrice a informé M. Wafich sur les développements de la guerre au Soudan et les crimes horribles et les violations continues commises par la milice rebelle sous la lumière du silence international, avec le soutien continu de l'arme du matériel et de la couverture politique des Émirats arabes unis et de certains pays voisins.

L'ambassadrice a salué les récentes démarches du Bundestag, qui a tenu une séance consacrée à la situation au Soudan, ainsi que la condamnation massive exprimée par les députés à l'égard des violations et des crimes commis par la milice de soutien rapide, en particulier à El Fasher et l'appel à arrêter l'exportation d'arme de l'Allemagne vers les Émirats arabes unis et à faire pression sur ce pays pour qu'il cesse de jouer un rôle destructeur en continuant à attiser la guerre au Soudan et à soutenir la milice rebelle.

Pour sa part, le député Ahmed Wafich a exprimé sa solidarité avec le peuple soudanais et les civils qui ont été visés et massacrés par la milice rebelle, qualifiant cette guerre celle de contre la population et les civils, financée de l'étranger.

L'ambassadrice a demandé de poursuivre la pression afin de cesser tout soutien à la milice rebelle et de la classer comme organisation terroriste.

Il convient de noter que les contacts et les rencontres intensifs de la mission avec les dirigeants et les députés du Parlement, à la suite des crimes commis par la milice et les manifestations organisées par les communautés soudanaises dans les différentes villes allemandes, ont conduit à un intérêt accru du Parlement et à la tenue d'une session plénière consacrée sur les développements de la guerre au Soudan. La plupart des députés qui ont pris la parole ont condamné les crimes commis par la milice rebelle et ont appelé à geler les accords sur l'arme avec les Émirats et à continuer la pression sur eux pour arrêter leur soutien à la milice rebelle.