Soudan: La consulat du pays à Jeddah lance une campagne de soutien à El-Fasher

5 Décembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

La consulat général de la République du Soudan à Jeddah a lancé hier soir une campagne de soutien à El-Fasher sous le slogan « Nous sommes tous l'armée... Nous sommes tous El-Fasher », avec une large participation de la communauté soudanaise à Jeddah et du personnel du consulat.

Le consul général à Jeddah, Ambassadeur Kamel Ali Othman, a souligné, lors de la cérémonie de lancement, la solidarité de la communauté soudanaise avec le peuple du Soudan, en particulier les habitants d'El-Fasher, depuis le début du conflit. Il a salué l'accueil du Royaume d'Arabie saoudite et son soutien constant au Soudan, reflétant la profondeur des relations fraternelles entre les deux pays.

Le consul général a également salué les victoires réalisées par les Forces armées et les forces qui les soutiennent.

Pour leur part, les membres du comité organisateur ont affirmé leur appui aux Forces armées et à la défense d'El-Fasher, saluant la forte mobilisation de la communauté soudanaise à Jeddah dans cette campagne.

