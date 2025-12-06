Soudan: Le pays et Japon planifient la reconstruction des hôpitaux détruits

Une réunion s'est tenue aujourd'hui vendredi entre le Sous-secrétaire de la Santé Fédérale, Dr. Ali Babker Sid Ahmed, et le Président de la société Matsuda International et Koniki pour la Construction, avec la participation de l'Ambassadeur du Soudan au Japon, l'Ambassadeur Al-Raih Haydob, et en présence de plusieurs cadres du ministère.

Lors de la rencontre, les activités liées au secteur de la santé au Soudan, gravement touché par les attaques des FSR, ont été passées en revue. Deux axes ont été proposés pour renforcer le système de santé : le premier vise la reconstruction du secteur par des programmes d'urgence, incluant la mise à disposition de cliniques mobiles complètes pour faciliter l'accès des patients aux services de santé, notamment en période d'épidémies telles que le choléra ; le second se concentre sur la réhabilitation des hôpitaux partiellement ou totalement endommagés, en priorité l'hôpital Ibn Sina, avec le soutien du gouvernement japonais qui cherche à promouvoir le développement durable au Soudan.

Les participants ont salué les discussions tenues pour leur contribution à la stabilité des services de santé et ont convenu, à l'issue de la réunion, de tenir prochainement une rencontre entre les deux parties pour élaborer un plan pratique de mise en oeuvre.