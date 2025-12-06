Soudan: L'Etat de Gedaref discute avec l'OMS du renforcement du secteur sanitaire

Le directeur général du ministère de la Santé de l'État de Gedaref, Dr. Ahmed Al-Amin Adam, a tenu aujourd'hui une réunion importante avec une délégation de l'Organisation mondiale de la santé conduite par M. Simon, dans le cadre de la coopération continue visant à renforcer le secteur sanitaire et à soutenir les efforts de lutte contre le choléra.

Le directeur général a salué le soutien constant de l'OMS dans les domaines de la lutte contre les épidémies et du renforcement du système de santé, soulignant que cette collaboration constitue un pilier essentiel pour améliorer la capacité de réponse rapide aux urgences sanitaires.

La réunion a passé en revue la situation actuelle dans l'État, les interventions réalisées en matière de prise en charge des cas, de santé environnementale et de promotion sanitaire, ainsi que les principales recommandations permettant de limiter la propagation future de la maladie.

Les discussions ont également porté sur la nécessité d'améliorer la sécurité des sources d'eau, de renforcer l'assainissement, de poursuivre la formation du personnel de santé et d'assurer l'approvisionnement en médicaments, en plus de préparer les centres de traitement du choléra dans les douze localités de l'État.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le représentant de l'OMS a réaffirmé l'engagement de l'organisation à poursuivre son appui aux efforts de l'État dans la lutte contre le choléra.

En conclusion, le directeur général a appelé à réviser les protocoles thérapeutiques en fonction des réalités du terrain et à garantir la disponibilité des fournitures médicales nécessaires pour une réponse durable et efficace.