Congo-Kinshasa: La voie ferrée à Kananga menacée par un ravin géant dans la commune de Lukonga

Un gigantesque ravin situé dans la commune de Lukonga, quartier Mabondo, localité Basongila, dans la ville de Kananga menace sérieusement la voie ferrée et la route nationale 41(RN41).

Ce ravin, dont les travaux de stabilisation avaient été entamés par le Projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga (PURUK), progresse chaque jour depuis l'arrêt des travaux il y a six mois.

Selon Luteke Kabongo, habitant du quartier Mabondo, la situation s'aggrave à chaque pluie :

« À chaque tombée de pluie, le ravin s'agrandit. Il est déjà à deux mètres de la voie ferrée et risque de couper le chemin de fer et la nationale N°41 », alerte-t-il.

Les ménages riverains vivent dans la peur. Martine Tshiela, mère de huit enfants, témoigne :

« Avec les pluies abondantes, ma maison risque de tomber dans le ravin. Nous invitons les autorités à intervenir rapidement pour nous épargner ce danger ».

Du côté du PURUK, Solange Mwindja Aminata, spécialiste en communication, précise que les travaux réalisés jusque-là étaient conservatoires. Elle rassure sur la reprise imminente des travaux antiérosifs par l'entreprise chinoise China First, qui est en train d'installer sa base.

La population appelle les autorités politico-administratives à une intervention urgente pour éviter une catastrophe qui pourrait paralyser le transport ferroviaire et routier dans la région.