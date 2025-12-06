Congo-Kinshasa: L'État congolais reprend la gestion de l'Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa

5 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a annoncé officiellement, ce vendredi 5 décembre sur son compte X, la reprise de la gestion de l'Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa par l'État congolais.

Cette décision, exécutée depuis mardi 2 décembre 2025, fait suite à l'arrêt rendu par le Conseil d'État et à la réquisition de la force publique, précise le communiqué du ministère.

L'établissement a été remis entre les mains d'un Comité de gestion provisoire installé par la justice.

Cette mesure intervient après plusieurs manquements constatés dans la gestion par le partenaire privé, notamment :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

  • Non-versement de l'apport de 40 millions USD ;
  • Non-rétrocession de 5 % des recettes générées par l'hôpital ;
  • Non-réalisation des investissements prévus (centres de cancérologie, cardiologie interventionnelle, télémédecine) ;
  • Tenue de la comptabilité en violation des normes nationales ;
  • Absence d'état des lieux préalable et de rapport narratif annuel ;
  • Non-atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement.

Selon le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, cette reprise marque un tournant majeur pour garantir à la population un accès équitable et sécurisé aux soins de santé :

« Nous avons agi avec responsabilité et transparence pour défendre l'intérêt général et refonder notre système de santé », a-t-il déclaré.

« Le Gouvernement réaffirme son engagement à protéger la santé de toutes et de tous, et à faire de l'Hôpital du Cinquantenaire un pilier de la qualité des soins en RDC », peut-on lire dans la publication du ministère de la Santé sur X.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.