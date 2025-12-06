Congo-Kinshasa: L'État congolais reprend la gestion de l'Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa

Le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale a annoncé officiellement, ce vendredi 5 décembre sur son compte X, la reprise de la gestion de l'Hôpital du Cinquantenaire de Kinshasa par l'État congolais.

Cette décision, exécutée depuis mardi 2 décembre 2025, fait suite à l'arrêt rendu par le Conseil d'État et à la réquisition de la force publique, précise le communiqué du ministère.

L'établissement a été remis entre les mains d'un Comité de gestion provisoire installé par la justice.

Cette mesure intervient après plusieurs manquements constatés dans la gestion par le partenaire privé, notamment :

Non-versement de l'apport de 40 millions USD ;

Non-rétrocession de 5 % des recettes générées par l'hôpital ;

Non-réalisation des investissements prévus (centres de cancérologie, cardiologie interventionnelle, télémédecine) ;

Tenue de la comptabilité en violation des normes nationales ;

Absence d'état des lieux préalable et de rapport narratif annuel ;

Non-atteinte des objectifs fixés par le Gouvernement.

Selon le ministre de la Santé, Dr Samuel Roger Kamba, cette reprise marque un tournant majeur pour garantir à la population un accès équitable et sécurisé aux soins de santé :

« Nous avons agi avec responsabilité et transparence pour défendre l'intérêt général et refonder notre système de santé », a-t-il déclaré.

« Le Gouvernement réaffirme son engagement à protéger la santé de toutes et de tous, et à faire de l'Hôpital du Cinquantenaire un pilier de la qualité des soins en RDC », peut-on lire dans la publication du ministère de la Santé sur X.