Congo-Kinshasa: La société civile congolaise plaide pour un dialogue inter-congolais inclusif

Invité de la Rédaction ce vendredi 5 décembre, Jeff Pambi, membre de la Nouvelle dynamique de la société civile congolaise (NDSCI), revient sur les préoccupations des organisations locales face à ces accords internationaux sur l'Est de la RDC.

Les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame ont en effet signé jeudi un accord de paix et un cadre d'intégration économique régionale, sous l'égide du président américain Donald Trump, pour mettre fin à la guerre entre la RDC et le Rwanda. Cependant, ce processus ne convainc pas la société civile congolaise.

Dans une déclaration publiée la veille à Kinshasa, plus de soixante organisations de la société civile ont appelé à la tenue urgente d'un dialogue inter-congolais inclusif. Pour elles, les accords signés à Doha et Washington risquent de rester lettre morte s'ils ne s'attaquent pas aux causes profondes des conflits et n'incluent pas toutes les parties concernées.

Selon Jeff Pambi, ce dialogue doit impérativement donner la parole aux populations directement touchées par les violences, associer les groupes armés congolais, l'opposition non armée, ainsi que les différentes composantes de la société civile.