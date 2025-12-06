Cote d'Ivoire: Lutte contre le Vih/SIDA - Les ouvriers du chantier des trois échangeurs de Cocody sensibilisés

À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le Vih/Sida, organisée le 1eᣴ décembre 2025, les ouvriers en charge de la réalisation des trois échangeurs du boulevard Coffi Gadeau ont été sensibilisés au Vih/Sida par l'Ong Interafricaine de promotion de la santé et des droits humains (Ipsdh), en présence des responsables de la société en charge des travaux, Razel-Bec, et de ses partenaires au programme.

Lors de la séance de sensibilisation matinale (7h 30) sur le site de la société, sis à la Palmeraie, Josiane Koudou, présidente de l'Ong Ipsdh, au centre du cercle formé par plus de 200 travailleurs, a délivré son message.

Elle a rappelé aux travailleurs les différents moyens de prévention que sont le préservatif masculin et féminin, tout en mettant un accent particulier sur l'abstinence ou, à défaut, sur la fidélité, moyen très sûr, selon elle, pour se prémunir de la contraction du Sida et des infections sexuellement transmissibles (Ist).

« Le Sida, quand il est dépisté très tôt, peut être maîtrisé. Avec les médicaments antirétroviraux (Arv), on peut continuer à vivre. Une mère séropositive peut avoir des enfants en bonne santé », a-t-elle expliqué, avant d'inviter les travailleurs volontaires à faire leur test de dépistage.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Seri Dorgelès, Manager Hse, s'est félicité de l'activité qui, selon lui, représente un grand intérêt pour la société et ses travailleurs, car la santé et le bien-être sur les chantiers passent par ce genre de campagne : une solution pour maintenir les ouvriers en bonne santé et dans de bonnes dispositions.

« Les actions de sensibilisation font partie du plan de gestion environnementale et sociale recommandé par les études dans le cadre du projet des trois échangeurs », a-t-il ajouté.

Noël Koné, responsable Qualité, hygiène, santé et environnement (Qhse) sur le projet des trois échangeurs, a, pour sa part, affirmé que l'entreprise de Btp est engagée à inverser la tendance de contamination au Vih/Sida. « Le dépistage se fait sur notre base. Il n'y a aucune obligation : il s'agit d'un acte volontaire. Tous ceux dont la situation l'exige bénéficieront d'un accompagnement approprié », a-t-il confié.