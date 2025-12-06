Cote d'Ivoire: Droits de l'Homme - La Türkiye renforce les capacités informatiques du CNDH

L'ambassadeur de la République de Türkiye en Côte d'Ivoire, Deniz Erdoğan Barim et L'Agence turque de coopération et de coordination (Tika) ont procédé le jeudi 4 décembre 2025, à Abidjan-Cocody, à la remise officielle d'un don du gouvernement turc au Conseil national des droits de l'homme (Cndh) de Côte d'Ivoire.

Ce matériel, mis à disposition par l'Agence turque de développement (Tika), vise à renforcer les capacités informatiques de l'institution.

À cette occasion, la diplomate turque a salué les efforts constants du Cndh, ainsi que ses démembrements présents sur l'ensemble du territoire ivoirien, sous la direction de sa présidente, Namizata Sangaré. Elle a souligné le rôle essentiel que joue l'institution dans la promotion d'une culture des droits de l'homme, la consolidation de la démocratie et le renforcement de la cohésion sociale.

Selon l'ambassadeur, la Türkiye poursuit, à travers ses institutions, une action soutenue en faveur de la protection et de la promotion des droits humains, fondée sur le principe de citoyenneté égale. À la veille de la Journée mondiale des droits de l'homme, célébrée chaque 10 décembre, l'ambassade de Türkiye à Abidjan a tenu à réaffirmer son soutien aux initiatives visant à garantir l'égalité de traitement, à lutter contre les mauvais traitements et à promouvoir le respect des libertés fondamentales.

« C'est avec un grand plaisir que je remets aujourd'hui ce don du gouvernement turc, qui contribuera au renforcement des capacités opérationnelles du Cndh », a déclaré Deniz Erdogan Barim, avant d'exprimer le voeu d'un monde débarrassé des préjugés, des discriminations et de toutes formes de violence, où chaque citoyen pourrait jouir pleinement de ses droits.

Prenant la parole à son tour, la présidente du Cndh, Namizata Sangaré, a mis en exergue l'importance de la coopération diplomatique dans le renforcement du système national de promotion et de protection des droits de l'homme. Elle a indiqué que l'accompagnement constant des partenaires internationaux permet à l'institution de mieux remplir ses missions, tout en rendant les structures nationales plus efficaces et opérationnelles.

Selon elle, le travail du Cndh repose de plus en plus sur des partenariats durables, indispensables à l'exécution efficiente de ses actions de sensibilisation, de prévention et de promotion des bonnes pratiques en matière de droits humains.

Exprimant sa profonde reconnaissance au nom de l'institution, elle a salué l'engagement continu des partenaires diplomatiques, qui contribue à la construction d'une société ivoirienne plus juste, inclusive et respectueuse de la dignité humaine.

La présidente du Cndh a rappelé que l'ambassade de Türkiye a toujours fait preuve d'« oreille attentive, de disponibilité constante » et d'une réelle volonté de contribuer au renforcement de la protection et de la promotion des droits de l'Homme en Côte d'Ivoire.