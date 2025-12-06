Afrique: Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion - Le PPA-CI sonne la mobilisation

Le Dr Justin Koné Katinan, président du Conseil stratégique et politique du Parti des peuples africains - Côte d'Ivoire (Ppa-CI), a animé une conférence de presse le 4 décembre 2025, à Abidjan. C'était au cours de sa « Tribune politique n°40 ».

Cette rencontre avec les médias était consacrée à la présentation de l'Initiative pour la libération des prisonniers d'opinion (Ilpo), récemment lancée par le président du Ppa-CI, Laurent Gbagbo.

Selon le Dr Koné Katinan, l'Ilpo constitue à la fois un acte de solidarité humaine et un engagement politique fort en faveur de l'État de droit, des libertés publiques et du respect de la Constitution. Elle vise à accompagner les prisonniers d'opinion et leurs familles à travers une assistance humaine, juridique et sociale, tout en menant un plaidoyer national et international pour leur libération.

L'initiative repose sur une commission dédiée, structurée autour de plusieurs axes, notamment la protection des détenus, la coordination avec les avocats, les organisations de défense des droits de l'homme et les médias, ainsi que l'assistance aux familles, souvent confrontées à de graves difficultés économiques et sociales.

Au cours de la conférence de presse, le Ppa-CI a dénoncé ce qu'il qualifie de répression dans le contexte préélectoral, affirmant que les arrestations liées aux manifestations contre le quatrième mandat ont entraîné de nombreuses détentions qualifiées de politiques. Le parti assure recenser plusieurs dizaines de prisonniers concernés, ainsi que de nombreuses interpellations à travers le pays.

Pour le Ppa-CI, la question des prisonniers d'opinion dépasse le cadre partisan. Elle interpelle la conscience nationale et internationale sur le respect des droits fondamentaux, notamment la liberté d'expression et le droit de manifester pacifiquement.

En appelant à la mobilisation citoyenne et pacifique, le Dr Koné Katinan a réaffirmé que l'Ilpo se veut un instrument de justice, de solidarité et de défense de la démocratie en Côte d'Ivoire.