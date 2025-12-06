Cote d'Ivoire: Exposition collective Abobo - Le Mucat présente les « murmures d'archives sur les traces de Hans Himmelheber »

Le Musée des cultures contemporaines Adama Toungara d'Abobo (Mucat) présente, du 8 décembre 2025 au 8 mars 2026, l'exposition intitulée « Murmures d'archives : sur les traces de Hans Himmelheber ».

L'annonce a été faite lors d'un point-presse le jeudi 3 décembre 2025, au Musée d'Abobo, par le Dr Michaela Oberhofer, conservatrice pour l'art d'Afrique et d'Océanie et cheffe adjointe du comité des conservateurs. Elle avait à ses côtés Dominique Favre, ambassadeur de Suisse en Côte d'Ivoire ; Adeline Gnahoua Touali, cheffe de cabinet au ministère de la Culture et de la Francophonie ; et Francis Tagro Gnoleba, directeur du Musée des civilisations.

Murmures d'archives proposera, en neuf chapitres, une exploration des archives multimédias du technologue Hans Himmelheber et de leurs interprétations scientifiques, muséales et artistiques, a précisé le Dr Michaela Oberhofer.

Les chapitres de l'exposition aborderont successivement : l'Art pour l'Art, Portrait, Résilience, En mouvement, Innovation, Inspirations et relations, Masques et figurines, Cuillères cérémoniales, Masques réinventés, Chasse-mouches dorés. Collages et films mêlant images historiques et contemporaines mettront également en lumière la pertinence des archives pour la recherche ainsi que pour les musées et universités en Côte d'Ivoire.

Outre les nombreux documents, l'exposition, à en croire le Dr Michaela Oberhofer, présentera 170 photographies et 20 films d'hier et d'aujourd'hui. À cela s'ajoutent 70 objets, dont 37 prêts du Musée des civilisations, 24 issus du don de la famille Himmelheber/Fisher, ainsi que d'autres provenant de prêteurs privés.

L'exposition est placée sous le patronage de Françoise Remarck, ministre de la Culture et de la Francophonie. En dialogue avec les archives Himmelheber, 14 artistes ivoiriens, congolais, libériens et suisses ont imaginé leurs propres réinterprétations et réappropriations pour l'exposition.

Restitution de biens culturels

« Nous sommes engagés à renforcer notre coopération culturelle. C'est naturellement que la ministre de la Culture a bien voulu associer son département à cette importante activité, qui n'est pas seulement une exposition, mais comporte également la donation d'oeuvres artistiques et culturelles qui représentent la Côte d'Ivoire », a déclaré Adeline Gnahoua Touali, cheffe de cabinet au ministère de la Culture et de la Francophonie.

Selon elle, il s'agit également, à travers ces activités, de donner au ministère l'occasion d'organiser une réflexion sur l'héritage culturel, afin de pousser plus loin l'idée de transmission. « Nous allons mettre en avant la transmission du savoir culturel entre les générations d'artistes, des plus expérimentés aux plus jeunes. C'est une activité vraiment spéciale, et elle s'inscrit dans le cadre de la politique de restitution des biens culturels, conformément à la vision fondamentale de la Côte d'Ivoire », a-t-elle ajouté.

Une donation de 107 oeuvres à la Côte d'Ivoire

Cette initiative s'accompagne d'une donation exceptionnelle de 107 oeuvres issues de l'héritage privé de Hans Himmelheber au Musée des Civilisations de Côte d'Ivoire. Ainsi, le retour des archives de Himmelheber crée un espace de rencontre et de réflexion où passé et présent se rejoignent, permettant de redécouvrir l'histoire culturelle de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit donc pas seulement de raviver les liens historiques, mais aussi de ramener des souvenirs, des émotions et des savoirs culturels à leurs sources.

Le retour des archives : une donation exceptionnelle

Hans Himmelheber (1908-2003) fut un chercheur indépendant, collectionneur et marchand dont l'approche novatrice demeure essentielle pour l'histoire de l'art en Afrique. Entre 1933 et 1976, il a parcouru la Côte d'Ivoire et le Liberia, documentant avec précision la diversité des créations artistiques dans les régions baoulé, dan, gouro, lobi et sénoufo.

Son héritage ne se limite pas aux objets. Il comprend également des milliers de photographies, des films et des écrits : un ensemble multimédia conservé depuis 2013 au Musée Rietberg de Zurich et jusqu'ici principalement étudié et exposé en Suisse.