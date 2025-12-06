Afrique: Coupe du Monde 2026/ Tirage au sort - La RDC connaît ses potentiels adversaires en phase de groupes

La République démocratique du Congo (RDC), qui disputera en mars prochain la finale des barrages intercontinentaux pour une place à la Coupe du Monde 2026 de football, connaît désormais ses adversaires en cas de qualification.

Le tirage au sort effectué ce vendredi 5 décembre a placé le vainqueur de ces barrages dans le groupe K, aux côtés du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie.

Pour atteindre cette phase finale, les Léopards devront d'abord remporter la finale des barrages contre le vainqueur du duel Jamaïque - Nouvelle-Calédonie. Une rencontre décisive qui déterminera si la RDC participera à la plus prestigieuse compétition mondiale de football.

Ce tirage représente un défi de taille pour la RDC, qui pourrait affronter des nations expérimentées comme le Portugal, mené par des stars mondiales, ainsi que la Colombie et l'Ouzbékistan, deux équipes en pleine progression.

Les supporters congolais retiennent leur souffle en attendant ce rendez-vous historique, qui pourrait marquer le retour de la RDC sur la scène mondiale du football.

Le 16 novembre dernier la RDC a battu le Nigeria (4-3), dans la séance de tirs au but, remportant ainsi la finale africaine de barrages Mondial 2026.