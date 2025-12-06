Afrique: Coupe du Monde 2026/ Tirage au sort - La RDC connaît ses potentiels adversaires en phase de groupes

5 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

La République démocratique du Congo (RDC), qui disputera en mars prochain la finale des barrages intercontinentaux pour une place à la Coupe du Monde 2026 de football, connaît désormais ses adversaires en cas de qualification.

Le tirage au sort effectué ce vendredi 5 décembre a placé le vainqueur de ces barrages dans le groupe K, aux côtés du Portugal, de l'Ouzbékistan et de la Colombie.

Pour atteindre cette phase finale, les Léopards devront d'abord remporter la finale des barrages contre le vainqueur du duel Jamaïque - Nouvelle-Calédonie. Une rencontre décisive qui déterminera si la RDC participera à la plus prestigieuse compétition mondiale de football.

Ce tirage représente un défi de taille pour la RDC, qui pourrait affronter des nations expérimentées comme le Portugal, mené par des stars mondiales, ainsi que la Colombie et l'Ouzbékistan, deux équipes en pleine progression.

Les supporters congolais retiennent leur souffle en attendant ce rendez-vous historique, qui pourrait marquer le retour de la RDC sur la scène mondiale du football.

Le 16 novembre dernier la RDC a battu le Nigeria (4-3), dans la séance de tirs au but, remportant ainsi la finale africaine de barrages Mondial 2026.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.