Congo-Kinshasa: L'ACGT satisfaite de l'avancement des travaux sur l'axe Kasomeno-Kasenga-Chalwe

L'Agence congolaise des grands travaux (ACGT), est satisfaite de l'avancement des travaux sur l'axe routier Kasomeno-Kasenga-Chalwe, dans la province du Haut-Katanga.

Le Directeur général adjoint de l'ACGT, Jean Claude Mido Mbwete, a conduit, du 3 au 4 décembre, une mission d'évaluation de ce tronçon long de 45 km, qui traverse la frontière zambienne. Sur place, ce mandataire public a insisté sur le respect strict du calendrier des travaux.

Sur ce réseau routier, la délégation de l'ACGT a constaté que les travaux progressent simultanément sur deux axes :

Kasomeno-Kasenga, long de 29 kilomètres,

Kasenga-Chalwe, soit 16 kilomètres.

A ce jour, les opérations portent sur le terrassement, l'assainissement, la stabilisation et la mise en place de la couche de base. Les équipes sont mobilisées pour atteindre un objectif clair : asphalter au moins 10 kilomètres d'ici la fin de l'année.

Il ressort également de cette visite que le chantier du poste frontalier à guichet unique doit démarrer avant la fin du mois de décembre.

La mission s'est achevée par l'inspection des carrières et des usines de concassage. Leur capacité de production, estimée à 500 tonnes par heure, garantit un approvisionnement continu afin de maintenir le rythme du chantier.

Les échanges entre l'ACGT, le concessionnaire GED Congo, les sous-traitants CCECC et Rankin, ainsi que le cabinet indépendant Modarset, ont permis de définir les priorités. La livraison du projet est annoncée pour le premier trimestre 2027.

Long de 361 mètres, le pont haubané de Chalwe, point clé de la visite, constitue l'un des ouvrages les plus emblématiques du projet. Le constat fait sur le terrain démontre que, du côté congolais, les travaux de dynamitage et d'excavation pour la mise en oeuvre de la culée sont déjà achevés.

Le lieu d'accueil de la pile principale est en phase finale de dynamitage et du coté zambien, les fondations sont prêtes pour le bétonnage qu'exécute le sous-traitant CECC, actuellement au niveau du ferraillage des semelles.