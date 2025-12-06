Afrique: Les USA et l'UE réaffirment leur engagement pour la stabilité et la croissance économique dans la région des Grands Lacs

Le gouvernement des États-Unis (USA) et l'Union européenne (UE) ont réaffirmé, jeudi 4 décembre, leur engagement commun à promouvoir la paix, la sécurité et la croissance économique dans la région des Grands Lacs en Afrique.

Dans une déclaration publiée le même jeudi par le département d'État américain, les États-Unis et la Commission européenne indiquent que leur initiative vise à créer les conditions favorables pour accroître les investissements américains et européens, en reconnaissant que le développement économique est un pilier essentiel de la stabilité à long terme.

Au coeur de cette stratégie se trouve le corridor de Lobito, un projet d'infrastructure majeur qui reliera la République démocratique du Congo (RDC) au port de Lobito, en Angola, sur l'océan Atlantique.

Ce corridor transformateur améliorera la connectivité régionale, sécurisera les chaînes d'approvisionnement en minerais stratégiques et stimulera une croissance économique durable, rappelle le département d'Etat des Etats-Unis.

Ce projet ouvrira également de nouvelles perspectives pour les échanges commerciaux entre l'Afrique centrale, les États-Unis et l'Europe.

Les deux partenaires travaillent en étroite collaboration avec le secteur privé et les gouvernements africains pour moderniser et réhabiliter le corridor de Lobito, ajoute le département d'Etat américain.

Les Etats-Unis et l'Union européenne saluent les discussions récentes entre le secteur privé et le gouvernement congolais concernant des propositions d'investissement pour la partie congolaise du projet.

Les Américains et les Européens se disent prêts à explorer des options de financement afin de garantir la synchronisation avec les travaux en cours du côté angolais, maximisant ainsi l'efficacité et le succès du projet.

Ce partenariat stratégique vise à assurer des chaînes d'approvisionnement transparentes, des investissements durables et à faire du corridor de Lobito un catalyseur du développement régional, conclut la déclaration commune USA-UE.