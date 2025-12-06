Togo: Immigration aux Etats-Unis, le pays sur la liste noire

Sans explication officielle, le Togo figure parmi les pays pour lesquels les Etats-Unis suspendent les demandes de visa.

Les services d'immigration américains ont, à ce jour, suspendu toutes les demandes d'immigration visant des ressortissants de 19 pays... dont le Togo. Un choix étonnant quand on sait que les autres pays concernés en Afrique sont le Tchad, la Libye, le Soudan, la Somalie, l'Érythrée, la Guinée équatoriale et la République du Congo. Ces pays avaient déjà été mis sur une première liste à laquelle viennent de s'ajouter, toujours pour ce qui concerne l'Afrique : le Burundi, la Sierra Leone et, donc, le Togo.

Encore une fois, le choix du Togo interroge, car la plupart des autres pays de cette liste souffrent de graves dysfonctionnements, ou bien sont plongés dans un conflit militaire.

Par ailleurs, les pays du Sahel, dirigés par des militaires putschistes, ne sont pas sur cette liste.

Des projets de voyage avortés

Au Togo, à Lomé, parmi les premières réactions, il y a l'incompréhension et la frustration. Chez les jeunes, l'illusion d'un avenir meilleur aux États-Unis se heurte désormais à une barrière administrative.

"C'est une mauvaise nouvelle, j'ai appris ça... Parce que j'avais rêvé d'aller aux États-Unis", explique l'un d'entre-eux. Un autre habitant de la capitale togolaise estime que "cette initiative est une très mauvaise nouvelle pour nous, jeunes Togolais, qui avons le rêve de voyager, de voir les pays plus développés, comme les États-Unis".

L'administration américaine a annoncé la suspension des demandes d'immigration émanant de 19 pays jugés à "haut risque", en raison de préoccupations liées au terrorisme et à la sécurité nationale.

Cette mesure n'affecte pas seulement les voyageurs et les professionnels du secteur encaissent déjà le coup.

Raimi Soumanou est le patron d'une agence de voyage qui s'occupe aussi de faciliter l'acquisition des visas. Selon lui, "il n'y a plus de demandeurs de visa. Et donc, n'ayant plus de voyageurs, le business a pris déjà un coup."

Aucune explication oifficielle

Pourquoi le Togo figure-t-il sur cette liste ? Il n'existe aucune explication officielle pour l'heure. Mais l'analyste Gabin Adjaho estime que le Togo paye le prix d'une diplomatie peu claire.

"Peut-être que le Togo aujourd'hui est en train de payer son positionnement assez flou, dit-il. Le Togo aujourd'hui est en train de coopérer avec pratiquement toutes les puissances, que ce soit avec la France, que ce soit avec les États-Unis, que ce soit avec la Russie. Ça pose un problème d'alignement au niveau des États-Unis."

L'attitude conciliante des autorités togolaises vis-à-vis des militaires au pouvoir dans le Sahel a pu aussi jouer un rôle. Mais dans ce cas, pourquoi le Mali, le Niger et le Burkina Faso ne se trouvent pas sur cette liste ?

Personne ne le comprend pour l'instant.

En attendant, ce sont les parcours de nombreux Togolais qui se retrouvent brutalement bloqués... et leurs rêves avec. Certains veulent garder espoir. Car, selon eux, le président Donald Trump ne s'éternisera pas au pouvoir. Et donc, ils ont l'espoir que les choses redeviendront normales.