Gabon: Lancement officiel de la phase pilote du programme 'Ecole Connectée'

Le Ministre de l'Économie numérique, de la Digitalisation et de l'Innovation Mark Alexandre Doumba a procédé aujourd'hui, le 3 décembre 2025, au lancement de la phase pilote du programme École Connectée, en présence du Directeur Général de Moov Africa-Gabon Télécom et de Représentant de Huawei Afrique centrale et son Directeur général Gabon, partenaires techniques de cette initiative stratégique.

Cette action s'inscrit pleinement dans la vision portée par le Président de la République, Chef de l'État et Chef du Gouvernement, S.E. Brice Clotaire Oligui Nguema, qui fait du numérique un levier incontournable pour moderniser l'éducation, réduire les inégalités et offrir des opportunités nouvelles à la jeunesse gabonaise.

Deux lycées connectés, une seule salle de classe

Cette phase pilote concerne deux établissements :

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

- Le Lycée Léon Mba à Libreville

- Le Lycée Public d'Oyem.

Chacun a été équipé d'un écran intelligent connecté de dernière génération, doté d'un système de captation audio-visuelle haute définition, d'une plateforme collaborative sécurisée et d'une connexion haut débit.

Grâce à ce dispositif, les élèves du Lycée Public d'Oyem peuvent désormais participer en direct aux cours dispensés par des enseignants du Lycée Léon Mba, poser des questions en temps réel, interagir avec leurs camarades, et bénéficier d'un niveau d'enseignement équivalent à celui de la capitale.

Les écrans intelligents permettent :

- la diffusion en temps réel des cours magistraux ;

- la projection de contenus pédagogiques interactifs ;

- des sessions de questions-réponses instantanées entre enseignants et élèves des deux sites ;

- l'enregistrement des cours pour revoir et réviser ;

- l'accès à des ressources numériques intégrées.

Cette première connexion entre Libreville et Oyem est une avancée majeure qui préfigure la création d'un réseau national d'écoles connectées, où les barrières géographiques ne limitent plus l'accès à un enseignement de qualité.

Ce projet pilote marque le début d'un déploiement progressif dans d'autres établissements du pays, en cohérence avec l'engagement du Chef de l'État de mettre la transformation numérique au service du développement humain, notamment dans le secteur éducatif.

Avec « École Connectée », le Gouvernement réaffirme son ambition :

centraliser la connaissance, mutualiser l'expertise, démocratiser la qualité pédagogique et préparer la jeunesse gabonaise aux défis du monde digital.