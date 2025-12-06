Ile Maurice: C'est parti pour 3 jours d'«otantisite»

Le Festival International Kreol 2025 a été inauguré le vendredi 5 décembre sur la plage publique de Mont Choisy, en présence du Premier ministre Navin Ramgoolam, arrivé à 18h30 avec son épouse Veena Ramgoolam, du ministre du Tourisme Richard Duval, ainsi que du Premier ministre adjoint Paul Bérenger, accompagné de Joanna Bérenger, junior minister de l'Environnement, et d'autres personnalités.

Le lancement marque le début de trois jours de festivités sous le thème «Otantisite nou kiltir kreol», célébrant la musique, la danse, les traditions et la richesse culturelle de Maurice.

Richard Duval a rappelé l'importance de soutenir les artistes malgré les contraintes budgétaires et a salué la contribution des hôteliers et restaurateurs. Il a présenté le festival comme une fête des artistes et un symbole du mauricianisme et de la créolité, invitant à une collaboration entre le secteur public et le secteur privé.

Paul Bérenger a souligné que le festival rassemble toutes les communautés mauriciennes et que la langue créole, aujourd'hui largement utilisée, favorise l'unité culturelle et sera bientôt reconnue officiellement au Parlement.

Navin Ramgoolam a insisté sur le rôle unificateur de la créolité, sur l'importance de préserver le respect, la justice et la solidarité, ainsi que sur la richesse du séga, inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Après avoir remercié artistes, hôteliers et volontaires pour leur engagement et a souhaité un excellent festival à tous, il a conclu en disant: «Vive la culture créole, vive l'unité dans la diversité».

L'ambiance était chaleureuse et festive, portée par la musique, les prestations d'artistes locaux et l'enthousiasme du public venu célébrer la culture créole dans toute son authenticité. Le festival se poursuivra demain à Trou d'Eau Douce et se clôturera dimanche à Mahébourg, avec spectacles culturels et expositions culinaires.